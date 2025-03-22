"Золотой купол". В США разрабатывают систему обороны от дальнобойных ракет

В США пытаются разработать систему обороны "Золотой купол", которая может оградить Соединенные Штаты Америки от дальнобойных ракет. При администрации президента Дональда Трампа бюджет Пентагона сокращают, однако на "Золотой купол" денег жалеть не будут.

В США решили создать "Золотой купол"

Об этом сообщили осведомленные источники.

"Золотой купол" должен быть аналогом израильского "Железного купола".

Пентагон после прихода Трампа к власти, как и другие правительственные ведомства, стремится сократить бюджет, но Белый дом, по словам источников CNN, приказал военным чиновникам просчитать бюджет "Золотого купола" на 2026-2030 годы.

Инициатива будет одним из приоритетов оборонного ведомства США, на нее Трамп "не будет жалеть средств".

«Золотой купол» — это лишь идея, — сказал журналистам один из собеседников, ознакомленный с внутренними дискуссиями по проекту. Он добавил, что в разработке есть одна технология, но сейчас дискуссии сугубо концептуальны.

Это делает прогнозирование будущих расходов почти невозможным, добавил источник, хотя это, вероятно, обойдется в миллиарды долларов на строительство и обслуживание.

Трамп неоднократно настаивал на том, что США нужна программа противоракетной обороны, похожая на израильскую «Железный купол», но эти системы отличаются друг от друга на порядок. Поделиться

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" избирательно защищает населенные районы от угроз малой дальности в стране размером с Нью-Джерси; Трамп хочет создать систему противоракетной обороны космического базирования, способную оградить все Соединенные Штаты от передовых баллистических и гиперзвуковых ракет.

Так что Трамп издал указ во время своей первой недели в должности, приказав министру обороны Питу Хегсету представить план разработки и внедрения системы противоракетной обороны нового поколения до 28 марта.

Контрадмирал в отставке Марк Монтгомери считает, что создание системы противоракетной обороны может быть возможно через 7-10 лет, но даже тогда она будет иметь серьезные ограничения, потенциально способная защитить только критические федеральные здания и крупные города.