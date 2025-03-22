"Золотий купол". У США розробляють систему оборони від далекобійних ракет

У США намагаються розробити систему оборони "Золотий купол", яка може захистити Сполучені Штати Америки від далекобійних ракет. За адміністрації президента Дональда Трампа бюджет Пентагону скорочують, проте на "Золотий купол" грошей шкодувати не будуть.

У США вирішили створити “Золотий купол”

Про це виданню CNN повідомили обізнані джерела.

"Золотий купол" має бути аналогом ізраїльського "Залізного купола".

Пентагон після приходу Трампа до влади, як і інші урядові відомства, прагне скоротити бюджет, але Білий дім, за словами джерел CNN, наказав військовим чиновникам прорахувати бюджет "Золотого купола" на 2026-2030 роки.

Ініціатива буде однією з пріоритетів оборонного відомства США, на неї Трамп "не буде шкодувати коштів".

Наразі «Золотий купол» — це лише ідея, — сказав журналістам один зі співрозмовників, ознайомлений із внутрішніми дискусіями щодо проєкту. Він додав, що в розробці є одна технологія, але наразі дискусії є суто концептуальними.

Це робить прогнозування майбутніх витрат майже неможливим, додало джерело, хоча це, ймовірно, коштуватиме мільярди доларів на будівництво та обслуговування.

Трамп неодноразово наполягав на тому, що США потрібна програма протиракетної оборони, схожа на ізраїльську «Залізний купол», але ці системи відрізняються один від одного на порядок. Поширити

Ізраїльська система протиракетної оборони «Залізний купол» вибірково захищає населені райони від загроз малої дальності в країні розміром з Нью-Джерсі; Трамп хоче створити систему протиракетної оборони космічного базування, здатну захистити всі Сполучені Штати від передових балістичних і гіперзвукових ракет.

Тож Трамп видав указ під час свого першого тижня на посаді, наказавши міністру оборони Піту Хегсету подати план розробки та впровадження системи протиракетної оборони нового покоління до 28 березня.

Контрадмірал у відставці Марк Монтгомері вважає, що створення системи протиракетної оборони може бути можливим через 7-10 років, але навіть тоді вона матиме серйозні обмеження, потенційно здатна захистити лише критичні федеральні будівлі та великі міста.