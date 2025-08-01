ПВО в июле уничтожила над Украиной более 6200 воздушных целей РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО в июле уничтожила над Украиной более 6200 воздушных целей РФ

Воздушные Силы ВСУ
F-16
Читати українською

Силы противовоздушной обороны в июле уничтожили в небе над Украиной 6262 вражеских целей.

Главные тезисы

  • В июле силы противовоздушной обороны Украины уничтожили более 6200 враждебных целей, включая ракеты и беспилотники.
  • Авиация совершила более 790 вылетов, сосредотачиваясь на истребительном авиаприкрытии и поражении вражеской техники.
  • ПВО также атаковала вражеские командные пункты, объекты логистического обеспечения и места скопления военной техники.

ПВО отчиталась о боевой работе за июль

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В ВС привели точную статистику потерь армии РФ:

  • 65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ,

  • 19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23",

  • 20 крылатых ракет "Искандер-К",

  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69,

  • 4 крылатые ракеты типа "Калибр",

  • 2990 ударных дронов типа Shahed,

  • 912 разведывательных беспилотников,

  • 2243 БПЛА других типов.

На счету Воздушных сил за месяц — 790 самолетовылетов: около 550 совершено на истребительное авиаприкрытие, более 160 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Авиация сил обороны в июле уничтожила в небе над Украиной 1012 враждебных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения, места скопления живой силы и техники российских захватчиков.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО раскрыли особенность новой атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Подробности воздушного боя Украины и РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары по Украине 327 воздушными целями — сколько сбила ПВО
Воздушные Силы ВСУ
Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО раскрыли результаты отражения новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину — первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?