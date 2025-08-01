ПВО в июле уничтожила над Украиной более 6200 воздушных целей РФ

Силы противовоздушной обороны в июле уничтожили в небе над Украиной 6262 вражеских целей.

ПВО отчиталась о боевой работе за июль

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В ВС привели точную статистику потерь армии РФ:

65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ,

19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23",

20 крылатых ракет "Искандер-К",

9 управляемых авиационных ракет Х-59/69,

4 крылатые ракеты типа "Калибр",

2990 ударных дронов типа Shahed,

912 разведывательных беспилотников,

2243 БПЛА других типов.

На счету Воздушных сил за месяц — 790 самолетовылетов: около 550 совершено на истребительное авиаприкрытие, более 160 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.