ПВО в июле уничтожила над Украиной более 6200 воздушных целей РФ

Силы противовоздушной обороны в июле уничтожили в небе над Украиной 6262 вражеских целей.
Главные тезисы
- В июле силы противовоздушной обороны Украины уничтожили более 6200 враждебных целей, включая ракеты и беспилотники.
- Авиация совершила более 790 вылетов, сосредотачиваясь на истребительном авиаприкрытии и поражении вражеской техники.
- ПВО также атаковала вражеские командные пункты, объекты логистического обеспечения и места скопления военной техники.
ПВО отчиталась о боевой работе за июль
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
В ВС привели точную статистику потерь армии РФ:
65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ,
19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23",
20 крылатых ракет "Искандер-К",
9 управляемых авиационных ракет Х-59/69,
4 крылатые ракеты типа "Калибр",
2990 ударных дронов типа Shahed,
912 разведывательных беспилотников,
2243 БПЛА других типов.
На счету Воздушных сил за месяц — 790 самолетовылетов: около 550 совершено на истребительное авиаприкрытие, более 160 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Авиация сил обороны в июле уничтожила в небе над Украиной 1012 враждебных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения, места скопления живой силы и техники российских захватчиков.
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