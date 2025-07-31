Россия нанесла удары по Украине 327 воздушными целями — сколько сбила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла удары по Украине 327 воздушными целями — сколько сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Patriot
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Силы противовоздушной обороны обезвредили 288 ударных БПЛА и три крылатых ракеты Искандер-К из 317 средств воздушного нападения, которыми россияне атаковали Украину с вечера 30 июля.

Главные тезисы

  • ПВО Украины успешно обезвредила 288 ударных беспилотников и три крылатые ракеты Искандер-К, нанесенные Россией во время атаки.
  • В результате нападения зафиксированы пятое прямое попадание ракеты, в том числе в жилой дом в Киеве, и 21 ударный беспилотник.
  • Основное направление ударов было на столице, где были зарегистрированы прямые попадания и падение сбитых целей.

ПВО обезвредила 288 дронов и 3 ракеты РФ

С 18:00 среды, 30 июля, РФ атаковала Украину 309 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.

  • Брянск,

  • Миллерово,

  • Шаталово,

  • Приморско-Ахтарск.

Также оккупанты запустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области.

Основным направлением удара был Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По состоянию на 09:00 31 июля ПВО обезвредило 288 беспилотников и три крылатых ракеты Искандер-К.

Зафиксированы прямые попадания пяти ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на 19 локациях, почти все в столице. Есть погибшие и пострадавшие.

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