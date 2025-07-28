Атака РФ по Украине. ПВО обезвредила более 300 воздушных целей
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Украине. ПВО обезвредила более 300 воздушных целей

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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Воздушные силы Украины в ночь на 28 июля отразили новую атаку РФ. Да, было обезврежено 311 воздушных целей врага.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО сбила 309 ударных беспилотников и 2 крылатых ракеты РФ в результате воздушного нападения.
  • Армия Российской Федерации использовала 331 средство воздушного нападения, направленное на города Хмельницкий и Староконстантинов.
  • Боевая работа ПВО Украины привела к успешной обороне и уничтожению 311 воздушных целей врага.

Результаты боевой работы ПВО в ночь на 28 июля

С 19.30 27 июля армия РФ атаковала Украину 331-м средством воздушного нападения (324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты):

  • 324 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ;

  • 4 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. — рф.

  • 3 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. — Рф.

Основное направление удара — Староконстантинов, Хмельнитчина!

Отчет Воздушных сил

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:

  • 309 ударных БпЛА;

  • 2 крылатые ракеты Х-101.

Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) — на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей!

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