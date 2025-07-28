Атака РФ по Украине. ПВО обезвредила более 300 воздушных целей

Воздушные силы Украины в ночь на 28 июля отразили новую атаку РФ. Да, было обезврежено 311 воздушных целей врага.
Главные тезисы
- Украинская ПВО сбила 309 ударных беспилотников и 2 крылатых ракеты РФ в результате воздушного нападения.
- Армия Российской Федерации использовала 331 средство воздушного нападения, направленное на города Хмельницкий и Староконстантинов.
- Боевая работа ПВО Украины привела к успешной обороне и уничтожению 311 воздушных целей врага.
Результаты боевой работы ПВО в ночь на 28 июля
С 19.30 27 июля армия РФ атаковала Украину 331-м средством воздушного нападения (324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты):
324 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ;
4 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. — рф.
3 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. — Рф.
Основное направление удара — Староконстантинов, Хмельнитчина!
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:
309 ударных БпЛА;
2 крылатые ракеты Х-101.
Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) — на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей!
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-