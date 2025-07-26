Cили ПВО обезвредили 200 ракет и дронов во время новой атаки РФ

В течение ночи 25 и 26 июля российские захватчики совершали атаку 235 средствами воздушного нападения. Что важно понимать, речь идет о 208 БпЛА и 27 ракетах разных типов. Силы ПВО успели успешно обезвредить 200 вражеских целей.

Новая атака России на Украину — первые подробности

На этот раз враг совершал воздушное нападение:

208 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма;

12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской обл. — Рф., Ейска и ТОТ Крыма;

8 крылатыми ракетами Искандер-К (из Ейска, Воронежской, Ростовской обл.);

7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской обл., РФ и ТОТ Запорожской обл.).

Что важно понимать, ключевое направление нового вражеского удара — Днепропетровщина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника: Поделиться

183 ударных БпЛА;

17 ракет разных типов.