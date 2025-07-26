Cили ПВО обезвредили 200 ракет и дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Cили ПВО обезвредили 200 ракет и дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину — первые подробности
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В течение ночи 25 и 26 июля российские захватчики совершали атаку 235 средствами воздушного нападения. Что важно понимать, речь идет о 208 БпЛА и 27 ракетах разных типов. Силы ПВО успели успешно обезвредить 200 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Новая атака противника началась в 20.00 25 июля.
  • Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА в 9 локациях.

Новая атака России на Украину — первые подробности

На этот раз враг совершал воздушное нападение:

  • 208 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма;

  • 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской обл. — Рф., Ейска и ТОТ Крыма;

  • 8 крылатыми ракетами Искандер-К (из Ейска, Воронежской, Ростовской обл.);

  • 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской обл., РФ и ТОТ Запорожской обл.).

Что важно понимать, ключевое направление нового вражеского удара — Днепропетровщина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника:

  • 183 ударных БпЛА;

  • 17 ракет разных типов.

Также указано, что произошло попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) — на 8 локациях.

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