Cили ППО знешкодили 200 ракет та дронів під час нової атаки РФ

Протягом ночі 25 та 26 липня російські загарбники здійснювали атаку 235-ма засобами повітряного нападу. Що важливо розуміти, йдеться про 208 БпЛА та 27 ракет різних типів. Сили ППО встигли успішно знешкодити 200 ворожих цілей.
Головні тези:
- Нова атака противника почалася о 20:00 25 липня.
- Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — перші подробиці
Цього разу ворог здійснював повітряний напад:
208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф, Гвардійське — ТОТ Криму;
12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської обл. — рф., Єйська та ТОТ Криму;
8 крилатими ракетами Іскандер-К (із Єйська, Воронезької, Ростовської обл.);
7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із повітряного простору Бєлгородської обл., рф та ТОТ Запорізької обл.).
Що важливо розуміти, ключовий напрямок нового ворожого удару — Дніпропетровщина.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
183 ударних БпЛА;
17 ракет різних типів.
Також вказано, що відбулося влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на 8 локаціях.
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