Cили ППО знешкодили 200 ракет та дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Cили ППО знешкодили 200 ракет та дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 25 та 26 липня російські загарбники здійснювали атаку 235-ма засобами повітряного нападу. Що важливо розуміти, йдеться про 208 БпЛА та 27 ракет різних типів. Сили ППО встигли успішно знешкодити 200 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Нова атака противника почалася о 20:00 25 липня.
  • Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях.

Нова атака Росії на Україну — перші подробиці

Цього разу ворог здійснював повітряний напад:

  • 208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф, Гвардійське — ТОТ Криму;

  • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської обл. — рф., Єйська та ТОТ Криму;

  • 8 крилатими ракетами Іскандер-К (із Єйська, Воронезької, Ростовської обл.);

  • 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із повітряного простору Бєлгородської обл., рф та ТОТ Запорізької обл.).

Що важливо розуміти, ключовий напрямок нового ворожого удару — Дніпропетровщина.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника:

  • 183 ударних БпЛА;

  • 17 ракет різних типів.

Також вказано, що відбулося влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на 8 локаціях.

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