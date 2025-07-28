Атака РФ по Україні. ППО знешкодила понад 300 повітряних цілей

Повітряні сили України у ніч проти 28 липня відбили нову атаку РФ. Так, було знешкоджено 311 повітряних цілей ворога.
Головні тези:
- Українське ППО успішно знешкодило 311 повітряних цілей, що були використані в атаку РФ.
- Повітряні сили України відбили 331-й засіб повітряного нападу армії Російської Федерації у ніч проти 28 липня.
- За попередніми даними, удари призвели до знищення 309 ударних безпілотників та 2 крилатих ракет типу Х-101.
Результати бойової роботи ППО у ніч проти 28 липня
З 19.30 27 липня армія РФ атакувала Україну 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети):
324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф;
4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.– рф.
3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. — рф.
Основний напрямок удару — Старокостянтинів, Хмельниччина!
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:
309 ударних БпЛА;
2 крилаті ракети Х-101.
Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!
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