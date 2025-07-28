Атака РФ по Україні. ППО знешкодила понад 300 повітряних цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Україні. ППО знешкодила понад 300 повітряних цілей

Повітряні Сили ЗСУ
мобільні групи

Повітряні сили України у ніч проти 28 липня відбили нову атаку РФ. Так, було знешкоджено 311 повітряних цілей ворога. 

Головні тези:

  • Українське ППО успішно знешкодило 311 повітряних цілей, що були використані в атаку РФ.
  • Повітряні сили України відбили 331-й засіб повітряного нападу армії Російської Федерації у ніч проти 28 липня.
  • За попередніми даними, удари призвели до знищення 309 ударних безпілотників та 2 крилатих ракет типу Х-101.

Результати бойової роботи ППО у ніч проти 28 липня

З 19.30 27 липня армія РФ атакувала Україну 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети):

  • 324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф;

  • 4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.– рф.

  • 3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. — рф.

Основний напрямок удару — Старокостянтинів, Хмельниччина!

Звіт Повітряних сил

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

  • 309 ударних БпЛА;

  • 2 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!

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