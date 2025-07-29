Силы ПВО раскрыли последствия воздушного боя с Россией

В течение ночи 28-29 июля российские захватчики совершали атаку на мирные города и села Украины двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 37 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 32 вражеских цели.
Главные тезисы
- Этой ночью силы ПВО работали на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях.
Атака РФ на Украину 28-29 июля — что известно
Российские оккупанты начали новое воздушное нападение в 21:40 28 июля.
Запуск ракет и дронов противник осуществлял из Ростовской области РФ, ТОТ Крыма, а также по направлениям: Орел, Курск, Гвардейское — ТОТ Крыма.
В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ПВО подтвердили, что произошло попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
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