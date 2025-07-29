Силы ПВО раскрыли последствия воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО раскрыли последствия воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 28-29 июля - что известно
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В течение ночи 28-29 июля российские захватчики совершали атаку на мирные города и села Украины двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 37 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 32 вражеских цели.

Главные тезисы

  • Этой ночью силы ПВО работали на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях.

Атака РФ на Украину 28-29 июля — что известно

Российские оккупанты начали новое воздушное нападение в 21:40 28 июля.

Запуск ракет и дронов противник осуществлял из Ростовской области РФ, ТОТ Крыма, а также по направлениям: Орел, Курск, Гвардейское — ТОТ Крыма.

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Воздушные силы ПВО подтвердили, что произошло попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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