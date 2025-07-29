Сили ППО розкрили наслідки повітряного бою з Росією

Протягом ночі 28-29 липня російські загарбники здійснювали атаку на мирні міста та села України двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 32 ворожі цілі.

Атака РФ на Україну 28-29 липня — що відомо

Російські окупанти розпочали новий повітряний напад о 21:40 28 липня.

Запуск ракет та дронів противник здійснював із Ростовської області РФ, ТОТ Криму, а також із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Поширити

Повітряні сили ППО підтвердили, що відбулося влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.