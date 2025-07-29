Сили ППО розкрили наслідки повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО розкрили наслідки повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 28-29 липня - що відомо
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Протягом ночі 28-29 липня російські загарбники здійснювали атаку на мирні міста та села України двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 32 ворожі цілі.

Головні тези:

  • Цієї ночі сили ППО працювали на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях.

Атака РФ на Україну 28-29 липня — що відомо

Російські окупанти розпочали новий повітряний напад о 21:40 28 липня.

Запуск ракет та дронів противник здійснював із Ростовської області РФ, ТОТ Криму, а також із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Повітряні сили ППО підтвердили, що відбулося влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

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