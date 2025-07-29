РФ обстріляла виправну колонію на Запоріжжі — багато загиблих і поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ обстріляла виправну колонію на Запоріжжі — багато загиблих і поранених

Іван Федоров / Запорізька ОВА
ДСНС
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 Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що 16 людей загинули та ще 35 були поранені внаслідок атаки Росії на виправну колонію вночі 29 липня. 

Головні тези:

  • Дедалі більше цивільних гине внаслідок регулярних атак РФ.
  • Окупанти також вдарили ракетою по Кам’янському: 2 загиблих.

Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі — що відомо

Як повідомляє місцева влада, уночі російські загарбники 8 разів обстріляли Запорізький район, за попередніми даними, ФАБами.

Противник влучив і по виправній колонії.

16 людей загинули, 35 дістали поранень.Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Іван Федоров

Іван Федоров

Глава Запорізької ОВА

Окрім того, наголошується, що ворог зруйнував приміщення установи.

Під удар потрапили й приватні будинки, що знаходяться поблизу.

Фото: скриншот

Що відомо про удар Росії по місту Кам’янське

Як повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, щонайменше дві людини загинули та ще 5 постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Кам’янське, що на Дніпропетровщині.

Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки — "важкі". Одна з них — вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпопетровської ОВА

Окрім того, вказано, що по Нікопольщині російські окупанти завдавали ударів з артилерії та БпЛА.

Цього разу ворог влучив по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю.

Також росіяни не припиняють обстрілювати Синельниківський район.

Там, згідно з останніми даними, одна людина загинула та ще двоє постраждали.

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