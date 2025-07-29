РФ обстріляла виправну колонію на Запоріжжі — багато загиблих і поранених

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що 16 людей загинули та ще 35 були поранені внаслідок атаки Росії на виправну колонію вночі 29 липня.
Головні тези:
- Дедалі більше цивільних гине внаслідок регулярних атак РФ.
- Окупанти також вдарили ракетою по Кам’янському: 2 загиблих.
Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі — що відомо
Як повідомляє місцева влада, уночі російські загарбники 8 разів обстріляли Запорізький район, за попередніми даними, ФАБами.
Противник влучив і по виправній колонії.
Окрім того, наголошується, що ворог зруйнував приміщення установи.
Під удар потрапили й приватні будинки, що знаходяться поблизу.
Що відомо про удар Росії по місту Кам’янське
Як повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, щонайменше дві людини загинули та ще 5 постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту Кам’янське, що на Дніпропетровщині.
Окрім того, вказано, що по Нікопольщині російські окупанти завдавали ударів з артилерії та БпЛА.
Цього разу ворог влучив по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю.
Також росіяни не припиняють обстрілювати Синельниківський район.
Там, згідно з останніми даними, одна людина загинула та ще двоє постраждали.
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