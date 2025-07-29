РФ обстреляла исправительную колонию на Запорожье — много погибших и раненых

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что 16 человек погибли и еще 35 были ранены в результате атаки России на исправительную колонию ночью 29 июля.
Главные тезисы
- Все больше гражданских погибает в результате регулярных атак РФ.
- Оккупанты также ударили ракетой по Каменскому: 2 погибших.
Россияне атаковали исправительную колонию на Запорожье — что известно
Как сообщают местные власти, ночью российские захватчики 8 раз обстреляли Запорожский район, по предварительным данным, ФАБами.
Противник попал и по исправительной колонии.
Кроме того, указано, что враг разрушил помещение учреждения.
Под удар попали и находящиеся поблизости частные дома.
Что известно об ударе России по городу Каменское
Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по меньшей мере два человека погибли и еще 5 пострадали в результате российского ракетного удара по городу Каменское на Днепропетровщине.
Кроме того, указано, что по Никопольщине российские оккупанты наносили удары с артиллерии и БпЛА.
На этот раз враг попал по Марганецкой, Покровской общинах и Никополю.
Также россияне не прекращают обстреливать Синельниковский район.
Там, согласно последним данным, один человек погиб и еще двое пострадали.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-