РФ обстреляла исправительную колонию на Запорожье — много погибших и раненых

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что 16 человек погибли и еще 35 были ранены в результате атаки России на исправительную колонию ночью 29 июля.

Россияне атаковали исправительную колонию на Запорожье — что известно

Как сообщают местные власти, ночью российские захватчики 8 раз обстреляли Запорожский район, по предварительным данным, ФАБами.

Противник попал и по исправительной колонии.

16 человек погибли, 35 получили ранения. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Кроме того, указано, что враг разрушил помещение учреждения.

Под удар попали и находящиеся поблизости частные дома.

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Что известно об ударе России по городу Каменское

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по меньшей мере два человека погибли и еще 5 пострадали в результате российского ракетного удара по городу Каменское на Днепропетровщине.

Погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины — "тяжелые". Одна из них — беременная. Три пациента в состоянии средней тяжести. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Кроме того, указано, что по Никопольщине российские оккупанты наносили удары с артиллерии и БпЛА.

На этот раз враг попал по Марганецкой, Покровской общинах и Никополю.

Также россияне не прекращают обстреливать Синельниковский район.