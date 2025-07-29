РФ обстреляла исправительную колонию на Запорожье — много погибших и раненых
Категория
Украина
Дата публикации

РФ обстреляла исправительную колонию на Запорожье — много погибших и раненых

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Россияне атаковали исправительную колонию на Запорожье - что известно
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Глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что 16 человек погибли и еще 35 были ранены в результате атаки России на исправительную колонию ночью 29 июля.

Главные тезисы

  • Все больше гражданских погибает в результате регулярных атак РФ.
  • Оккупанты также ударили ракетой по Каменскому: 2 погибших.

Россияне атаковали исправительную колонию на Запорожье — что известно

Как сообщают местные власти, ночью российские захватчики 8 раз обстреляли Запорожский район, по предварительным данным, ФАБами.

Противник попал и по исправительной колонии.

16 человек погибли, 35 получили ранения. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Кроме того, указано, что враг разрушил помещение учреждения.

Под удар попали и находящиеся поблизости частные дома.

Фото: скриншот

Что известно об ударе России по городу Каменское

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по меньшей мере два человека погибли и еще 5 пострадали в результате российского ракетного удара по городу Каменское на Днепропетровщине.

Погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины — "тяжелые". Одна из них — беременная. Три пациента в состоянии средней тяжести.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Кроме того, указано, что по Никопольщине российские оккупанты наносили удары с артиллерии и БпЛА.

На этот раз враг попал по Марганецкой, Покровской общинах и Никополю.

Также россияне не прекращают обстреливать Синельниковский район.

Там, согласно последним данным, один человек погиб и еще двое пострадали.

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