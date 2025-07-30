Силы ПВО раскрыли особенность новой атаки РФ на Украину

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ключевая особенность новой ночной атаки, которую Россия совершила на Украину 29-30 июля — применение врагом до 8 реактивных БПЛА на северном направлении.
Главные тезисы
- В этот раз силы ПВО работали на севере и востоке страны.
- Зафиксированы попадания 27 БпЛА в 7 локациях.
Подробности воздушного боя Украины и РФ
В ночь на 30 июля (с 22.30 29 июля) противник атаковал 78 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Гвардейское — ТОТ Крыма.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 27 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
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