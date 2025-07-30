Силы ПВО раскрыли особенность новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО раскрыли особенность новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Подробности воздушного боя Украины и РФ
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Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ключевая особенность новой ночной атаки, которую Россия совершила на Украину 29-30 июля — применение врагом до 8 реактивных БПЛА на северном направлении.

Главные тезисы

  • В этот раз силы ПВО работали на севере и востоке страны.
  • Зафиксированы попадания 27 БпЛА в 7 локациях.

Подробности воздушного боя Украины и РФ

В ночь на 30 июля (с 22.30 29 июля) противник атаковал 78 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Гвардейское — ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БПЛА на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 27 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе!— призывают украинские защитники.

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