Генштаб сообщает о новых достижениях украинских воинов

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно поразили сразу 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 30 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1052190 (+890) человек

танков — 11066 (+1) ед

боевых бронированных машин — 23065 (+1) ед

артиллерийских систем — 30895 (+30) ед

РСЗО — 1451 (+0) ед

средства ПВО — 1202 (+0) ед

самолетов — 421 (+0) ед

вертолетов — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 48685 (+100)

крылатые ракеты — 3548 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 56754 (+67)

специальная техника — 3935 (+0)

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 109 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 5715 обстрелов, в том числе 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3677 дронов-камикадзе.