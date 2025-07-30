Генштаб сообщает о новых достижениях украинских воинов
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о новых достижениях украинских воинов

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 30 июля 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно поразили сразу 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1253 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боестолкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 30 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1052190 (+890) человек

  • танков — 11066 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 23065 (+1) ед

  • артиллерийских систем — 30895 (+30) ед

  • РСЗО — 1451 (+0) ед

  • средства ПВО — 1202 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 48685 (+100)

  • крылатые ракеты — 3548 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 56754 (+67)

  • специальная техника — 3935 (+0)

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 109 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 5715 обстрелов, в том числе 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3677 дронов-камикадзе.

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