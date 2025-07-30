Генштаб сообщает о новых достижениях украинских воинов

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно поразили сразу 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1253 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боестолкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 30 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1052190 (+890) человек
танков — 11066 (+1) ед
боевых бронированных машин — 23065 (+1) ед
артиллерийских систем — 30895 (+30) ед
РСЗО — 1451 (+0) ед
средства ПВО — 1202 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 48685 (+100)
крылатые ракеты — 3548 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 56754 (+67)
специальная техника — 3935 (+0)
По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 109 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 5715 обстрелов, в том числе 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3677 дронов-камикадзе.
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