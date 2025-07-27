Кремль придумал абсурдное требование для "восстановления отношений" с Украиной
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Кремль придумал абсурдное требование для "восстановления отношений" с Украиной

Песков продолжает выступать с абсурдными заявлениями
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков начал цинично утверждать, что для восстановления отношений Москвы и Киева нужно "выполнение задач СВО" (так в РФ называют захватническую войну против Украины – ред.). Однако власти РФ, кажется, не волнуют тот факт, что Украина не собирается восстанавливать никаких отношений с агрессором.

Главные тезисы

  • Спикер Путина цинично отказался признать, что именно Россия не хочет завершать войну.
  • Нелегитимный глава Кремля по-прежнему верит в тотальную победу своей армии на фронте.

Песков продолжает выступать с абсурдными заявлениями

По словам спикера Путина, тема отношений с Украиной пока "слишком теоретический вопрос".

На этом фоне он заговорил о реализации намеченных целей так называемой специальной военной операции (СВО).

Сначала нужно решить проблему и зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас лучше это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, — цинично солгал Дмитрий Песков.

Более того, он начал утверждать, что все предложения о диалоге были отвергнуты Киевом и его союзниками.

Таким образом, представитель российского диктатора отказался признавать тот факт, что именно Владимир Путин не хочет завершать войну, потому что до сих пор верит, что может оккупировать всю Украину.

Что важно понимать, главными целями полномасштабной войны против Украины Кремль называет "демилитаризацию и денацификацию Украины".

Также власти РФ добиваются признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" суверенными государствами.

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