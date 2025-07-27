Кремль вигадав абсурдну вимогу для "відновлення відносин" з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков почав цинічно стверджувати, що для відновлення відносин Москви та Києва потрібне "виконання завдань СВО"( так у РФ називають загарбницьку війну проти України - ред.). Однак владу РФ, здається, не хвилює той факт, що Україна не збирається відновлювати жодних відносин з агресором.

Пєсков продовжує виступати з абсурдними заявами

За словами речника Путіна, тема відносин з Україною поки що "занадто теоретичне питання".

На цьому тлі він вкотре заговорив про реалізацію намічених цілей так званої спеціальної військової операції (СВО).

Спочатку потрібно вирішити проблему і зафіксувати виконання тих завдань, які стояли перед СВО. Для нас краще це зробити політико-дипломатичними засобами, і СВО триває в умовах, коли ці засоби стали неможливими, — цинічно збрехав Дмитро Пєсков. Поширити

Ба більше, він почав стверджувати, що всі пропозиції про діалог були відкинуті Києвом та його союзниками.

Таким чином речник російського диктатора відмовився визнавати той факт, що саме Володимир Путін не хоче завершувати війну, бо досі вірить, що може окупувати всю Україну.

Що важливо розуміти, головними цілями повномасштабної війни проти України Кремль називає "демілітаризацію і денацифікацію України".