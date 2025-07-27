Кремль вигадав абсурдну вимогу для "відновлення відносин" з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

Кремль вигадав абсурдну вимогу для "відновлення відносин" з Україною

Пєсков продовжує виступати з абсурдними заявами
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков почав цинічно стверджувати, що для відновлення відносин Москви та Києва потрібне "виконання завдань СВО"( так у РФ називають загарбницьку війну проти України - ред.). Однак владу РФ, здається, не хвилює той факт, що Україна не збирається відновлювати жодних відносин з агресором.

Головні тези:

  • Речник Путіна цинічно відмовився визнати, що саме Росія не захоче завершувати війну.
  • Нелегітимний глава Кремля досі вірить у тотальну перемогу своєї армії на фронті.

Пєсков продовжує виступати з абсурдними заявами

За словами речника Путіна, тема відносин з Україною поки що "занадто теоретичне питання".

На цьому тлі він вкотре заговорив про реалізацію намічених цілей так званої спеціальної військової операції (СВО).

Спочатку потрібно вирішити проблему і зафіксувати виконання тих завдань, які стояли перед СВО. Для нас краще це зробити політико-дипломатичними засобами, і СВО триває в умовах, коли ці засоби стали неможливими, — цинічно збрехав Дмитро Пєсков.

Ба більше, він почав стверджувати, що всі пропозиції про діалог були відкинуті Києвом та його союзниками.

Таким чином речник російського диктатора відмовився визнавати той факт, що саме Володимир Путін не хоче завершувати війну, бо досі вірить, що може окупувати всю Україну.

Що важливо розуміти, головними цілями повномасштабної війни проти України Кремль називає "демілітаризацію і денацифікацію України".

Також влада РФ добивається визнання Криму російським, а "ДНР" і "ЛНР" суверенними державами.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ультиматум Трампа Путіну. У Кремлі виступили з новою заявою
Пєсков
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ердоган розкрив свій план щодо зустрічі Трампа та Путіна
Ердоган
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Трамп втрачає терпіння". США жорстко звернулися до Путіна
Трамп не збирається чекати вічно

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?