Кремль вигадав абсурдну вимогу для "відновлення відносин" з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков почав цинічно стверджувати, що для відновлення відносин Москви та Києва потрібне "виконання завдань СВО"( так у РФ називають загарбницьку війну проти України - ред.). Однак владу РФ, здається, не хвилює той факт, що Україна не збирається відновлювати жодних відносин з агресором.
Головні тези:
- Речник Путіна цинічно відмовився визнати, що саме Росія не захоче завершувати війну.
- Нелегітимний глава Кремля досі вірить у тотальну перемогу своєї армії на фронті.
Пєсков продовжує виступати з абсурдними заявами
За словами речника Путіна, тема відносин з Україною поки що "занадто теоретичне питання".
На цьому тлі він вкотре заговорив про реалізацію намічених цілей так званої спеціальної військової операції (СВО).
Ба більше, він почав стверджувати, що всі пропозиції про діалог були відкинуті Києвом та його союзниками.
Таким чином речник російського диктатора відмовився визнавати той факт, що саме Володимир Путін не хоче завершувати війну, бо досі вірить, що може окупувати всю Україну.
Що важливо розуміти, головними цілями повномасштабної війни проти України Кремль називає "демілітаризацію і денацифікацію України".
Також влада РФ добивається визнання Криму російським, а "ДНР" і "ЛНР" суверенними державами.
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