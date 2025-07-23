Армия РФ практикует оккупацию "в кредит" — о чем идет речь

Кстати, информационное сопровождение у россиян надо отдать должное, мощное. Правда, Малиновку они уже несколько раз подряд "брали". У россиян это называется оккупацией "в кредит". То есть они провозглашают о так называемой победе, об оккупированном населенном пункте и только потом его начинают атаковать. Но команда уже на верх пошла, доклад пошел, что они уже здесь, — объяснил Братчук.