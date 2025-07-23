Армия РФ практикует оккупацию "в кредит" — о чем идет речь

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук официально подтвердил, что российские захватчики активизировали атаки на Запорожском направлении. Враг делает все возможное, что вернуть утраченные в 2023 году позиции даже прибегает к крайне странному подходу.
Главные тезисы
- Армия РФ до сих пор не смогла добиться каких-либо оперативно-тактических успехов.
- Тем не менее, на отдельных участках она продвинулась вперед.
Что известно о ситуации на Запорожском направлении
По словам Братчука, на этом участке фронта враг возобновил наступление еще весной 2025 года.
Армия РФ уже несколько месяцев не оставляет попыток вернуть себе те позиции, которые были утрачены во время украинского контрнаступления 2023 года.
Что важно понимать, речь идет о линии Роботино.
Представитель Украинской добровольческой армии подчеркнул, что никаких оперативно-тактических достижений у россиян пока нет, несмотря на то, что кое-где им удалось продвинуться вперед.
По его словам, в населенном пункте Малиновка также фиксируется активизация российских оккупантов.
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