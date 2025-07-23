Готовил теракты в Днепропетровской области — СБУ задержала агента российских спецслужб

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины российского агента, готовившего серию терактов на Днепропетровщине.

СБУ арестовала в Киеве агента российских спецслужб

Злоумышленник был задержан на центральном вокзале в Киеве, откуда он пытался сначала выехать в Евросоюз, а дальше попасть в Россию.

Фигурантом оказался завербованный ФСБ 63-летний эксмилиционер из Донецка, который к началу полномасштабной войны переехал на Днепропетровщину.

По инструкции российских спецслужбистов он подготовил четыре тайника с боевыми гранатами, детонаторами и другими составляющими СВП в Павлограде и Шахтерске.

ФСБ планировала передать координаты этих тайников потенциальным исполнителям терактов.

По материалам дела, предатель обустраивал схроны у заброшенных зданий и местных кладбищ.

Военная контрразведка СБУ задокументировала каждый эпизод подрывной деятельности фигуранта и задержала его на финальном этапе спецоперации. У задержанного изъят российский паспорт, выданный ему в 2024 году. Поделиться

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.