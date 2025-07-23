Готовил теракты в Днепропетровской области — СБУ задержала агента российских спецслужб
Категория
Украина
Дата публикации

Готовил теракты в Днепропетровской области — СБУ задержала агента российских спецслужб

СБУ
СБУ
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Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины российского агента, готовившего серию терактов на Днепропетровщине.

Главные тезисы

  • Служба безопасности задержала агента российских спецслужб, подготовившего теракты в Днепропетровской области.
  • Фигурант, рекрутируемый ФСБ, приготовил тайники с боевыми гранатами в Павлограде и Шахтерске.
  • Агент был арестован в Киеве, когда пытался покинуть Украину и отправиться в Россию.

СБУ арестовала в Киеве агента российских спецслужб

Злоумышленник был задержан на центральном вокзале в Киеве, откуда он пытался сначала выехать в Евросоюз, а дальше попасть в Россию.

Фигурантом оказался завербованный ФСБ 63-летний эксмилиционер из Донецка, который к началу полномасштабной войны переехал на Днепропетровщину.

По инструкции российских спецслужбистов он подготовил четыре тайника с боевыми гранатами, детонаторами и другими составляющими СВП в Павлограде и Шахтерске.

ФСБ планировала передать координаты этих тайников потенциальным исполнителям терактов.

По материалам дела, предатель обустраивал схроны у заброшенных зданий и местных кладбищ.

Военная контрразведка СБУ задокументировала каждый эпизод подрывной деятельности фигуранта и задержала его на финальном этапе спецоперации. У задержанного изъят российский паспорт, выданный ему в 2024 году.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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