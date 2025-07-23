Готував теракти на Дніпропетровщині — СБУ затримала агента російських спецслужб

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України російського агента, який готував серію терактів на Дніпропетровщині.
Головні тези:
- СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував теракти на Дніпропетровщині.
- Фігурант, рекрутований ФСБ, підготував схованки з бойовими гранатами та іншими бойовими матеріалами у Павлограді й Шахтарську.
- Зловмисника арештували на центральному вокзалі у Києві, коли він намагався залишити Україну та потрапити в Росію.
СБУ арештувала у Києві агента російських спецслужб
Зловмисника затримали на центральному вокзалі у Києві, звідки він намагався спочатку виїхати до Євросоюзу, а далі потрапити в Росію.
Фігурантом виявився завербований ФСБ 63-річний ексміліціонер з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину.
За інструкцією російських спецслужбістів він підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді й Шахтарську.
ФСБ планувала передати координати цих тайників потенційним виконавцям терактів.
За матеріалами справи, зрадник облаштовував схрони біля покинутих будівель та місцевих кладовищ. Крім СВП він залишав у схованках також замасковані в пакети з-під соку сім-карти і телефони для агентурного зв’язку.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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