Готував теракти на Дніпропетровщині — СБУ затримала агента російських спецслужб

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України російського агента, який готував серію терактів на Дніпропетровщині.

СБУ арештувала у Києві агента російських спецслужб

Зловмисника затримали на центральному вокзалі у Києві, звідки він намагався спочатку виїхати до Євросоюзу, а далі потрапити в Росію.

Фігурантом виявився завербований ФСБ 63-річний ексміліціонер з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину.

За інструкцією російських спецслужбістів він підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді й Шахтарську.

ФСБ планувала передати координати цих тайників потенційним виконавцям терактів.

За матеріалами справи, зрадник облаштовував схрони біля покинутих будівель та місцевих кладовищ. Крім СВП він залишав у схованках також замасковані в пакети з-під соку сім-карти і телефони для агентурного зв’язку.

Військова контррозвідка СБУ задокументувала кожен епізод підривної діяльності фігуранта і затримала його на фінальному етапі спецоперації. У затриманого вилучено російський паспорт, виданий йому у 2024 році. Поширити

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.