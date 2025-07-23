Готував теракти на Дніпропетровщині — СБУ затримала агента російських спецслужб
Категорія
Україна
Дата публікації

Готував теракти на Дніпропетровщині — СБУ затримала агента російських спецслужб

СБУ
СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України російського агента, який готував серію терактів на Дніпропетровщині.

Головні тези:

  • СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував теракти на Дніпропетровщині.
  • Фігурант, рекрутований ФСБ, підготував схованки з бойовими гранатами та іншими бойовими матеріалами у Павлограді й Шахтарську.
  • Зловмисника арештували на центральному вокзалі у Києві, коли він намагався залишити Україну та потрапити в Росію.

СБУ арештувала у Києві агента російських спецслужб

Зловмисника затримали на центральному вокзалі у Києві, звідки він намагався спочатку виїхати до Євросоюзу, а далі потрапити в Росію.

Фігурантом виявився завербований ФСБ 63-річний ексміліціонер з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину.

За інструкцією російських спецслужбістів він підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді й Шахтарську.

ФСБ планувала передати координати цих тайників потенційним виконавцям терактів.

За матеріалами справи, зрадник облаштовував схрони біля покинутих будівель та місцевих кладовищ. Крім СВП він залишав у схованках також замасковані в пакети з-під соку сім-карти і телефони для агентурного зв’язку.

Військова контррозвідка СБУ задокументувала кожен епізод підривної діяльності фігуранта і затримала його на фінальному етапі спецоперації. У затриманого вилучено російський паспорт, виданий йому у 2024 році.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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