Армія РФ практикує окупацію "в кредит" — про що йдеться

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук офіційно підтвердив, що російські загарбники активізували атаки на Запорізькому напрямку. Ворог робить все можливе, що повернути втрачені у 2023 році позиції, навіть вдається до вкрай дивного підходу.
Головні тези:
- Армія РФ досі не змогла досягти бодай якихось оперативно-тактичних успіхів.
- Попри це, на окремих ділянках вона просунулася вперед.
Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку
За словами Братчука, на цій ділянці фронту ворог відновив наступ ще навесні 2025 року.
Армія РФ уже кілька місяців не полишає спроб повернути собі ті позиції, які були втрачені під час українського контрнаступу 2023 року.
Що важливо розуміти, мовиться про лінію Роботине.
Речник Української добровольчої армії наголосив, що жодних оперативно-тактичних досягнень у росіян наразі немає, попри те, що подекуди їм все-таки вдалося просунутися вперед.
За його словами, в населеному пункті Малинівка також фіксується активізація російських окупантів.
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