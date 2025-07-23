Армія РФ практикує окупацію "в кредит" — про що йдеться

До речі, інформаційне супроводження у росіян, треба віддати належне, потужне. Правда, ту Малинівку вони вже кілька разів поспіль "брали". У росіян це називається окупувати "в кредит". Тобто вони проголошують про так звану перемогу, про окупований населений пункт і лише потім його починають атакувати. Але команда вже на верх пішла, доповідь пішла, що вони вже тут, — пояснив Братчук.