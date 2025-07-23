Авіатроща Mirage-2000. Що вдалося дізнатися ДБР

Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило, що стартувало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині. Як відомо, авіатроща сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів регіону під час виконання бойового польотного завдання.
Головні тези:
- Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР.
- Також почалося службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події.
Що сталося з Mirage-2000
З метою проведення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування уже сформовано спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та Центрального апарату ДБР.
Команда ДБР офіційно підтвердила, що пілот вчасно катапультувався, його швидко відшукала пошуково-рятувальна команда.
Наразі стан пілота стабільний, його життю нічого не загрожує.
Що важливо розуміти, подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.
Окрім того, ДБР наголошує, що буде ретельно вивчений технічний стан літак, а також дотримання регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб.
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