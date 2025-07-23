Авіатроща Mirage-2000. Що вдалося дізнатися ДБР

Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило, що стартувало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині. Як відомо, авіатроща сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів регіону під час виконання бойового польотного завдання.

Що сталося з Mirage-2000

З метою проведення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування уже сформовано спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та Центрального апарату ДБР.

Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі. Поширити

Команда ДБР офіційно підтвердила, що пілот вчасно катапультувався, його швидко відшукала пошуково-рятувальна команда.

Наразі стан пілота стабільний, його життю нічого не загрожує.

Що важливо розуміти, подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця. Поширити

Окрім того, ДБР наголошує, що буде ретельно вивчений технічний стан літак, а також дотримання регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб.