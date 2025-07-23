Авиакатастрофа Mirage-2000. Что удалось узнать ГБР

Государственное бюро расследований официально подтвердило, что стартовало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage-2000 на Волыни. Как известно, авиатрость произошла вечером 22 июля 2025 года на одном из аэродромов региона во время выполнения боевого полетного задания.

Что произошло с Mirage-2000

С целью проведения быстрого, всестороннего и объективного расследования уже сформирована специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР.

Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле. Поделиться

Команда ГБР официально подтвердила, что пилот вовремя катапультировался, его быстро отыскала поисково-спасательная команда.

Сейчас состояние пилота стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Что важно понимать, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее за собой катастрофу.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных по бортовому самописцу. Поделиться

Кроме того, ГБР отмечает, что будет тщательно изучено техническое состояние самолета, а также соблюдение регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц.