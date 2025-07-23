Авиакатастрофа Mirage-2000. Что удалось узнать ГБР

Государственное бюро расследований официально подтвердило, что стартовало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage-2000 на Волыни. Как известно, авиатрость произошла вечером 22 июля 2025 года на одном из аэродромов региона во время выполнения боевого полетного задания.
Главные тезисы
- Расследование находится на особом контроле руководства ГБР.
- Также началось служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию.
Что произошло с Mirage-2000
С целью проведения быстрого, всестороннего и объективного расследования уже сформирована специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР.
Команда ГБР официально подтвердила, что пилот вовремя катапультировался, его быстро отыскала поисково-спасательная команда.
Сейчас состояние пилота стабильное, его жизни ничего не угрожает.
Что важно понимать, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее за собой катастрофу.
Кроме того, ГБР отмечает, что будет тщательно изучено техническое состояние самолета, а также соблюдение регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц.
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