Авиакатастрофа Mirage-2000. Что удалось узнать ГБР
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Проиcшествия
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Авиакатастрофа Mirage-2000. Что удалось узнать ГБР

ГБР
Что произошло с Mirage-2000
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Государственное бюро расследований официально подтвердило, что стартовало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage-2000 на Волыни. Как известно, авиатрость произошла вечером 22 июля 2025 года на одном из аэродромов региона во время выполнения боевого полетного задания.

Главные тезисы

  • Расследование находится на особом контроле руководства ГБР.
  • Также началось служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию.

Что произошло с Mirage-2000

С целью проведения быстрого, всестороннего и объективного расследования уже сформирована специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР.

Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.

Команда ГБР официально подтвердила, что пилот вовремя катапультировался, его быстро отыскала поисково-спасательная команда.

Сейчас состояние пилота стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Что важно понимать, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее за собой катастрофу.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных по бортовому самописцу.

Кроме того, ГБР отмечает, что будет тщательно изучено техническое состояние самолета, а также соблюдение регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц.

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