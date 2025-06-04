"Нарисовали" тризуб. Патруль французских истребителей Mirage 2000 пролетел над Черным морем

Mirage 2000 "нарисовали" тризуб над Черным морем

Как отметили в Воздушных силах, особенностью полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, символически представлявшему тризуб, национальный герб Украины.

Этот маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24.

Отмечается, что его зафиксировали не только российские радары, но миллионы пользователей по всему миру.