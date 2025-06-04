"Нарисовали" тризуб. Патруль французских истребителей Mirage 2000 пролетел над Черным морем
Категория
Украина
Дата публикации

"Нарисовали" тризуб. Патруль французских истребителей Mirage 2000 пролетел над Черным морем

Воздушные Силы ВСУ
Mirage 2000
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Французские истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный полет над Черным морем.

Главные тезисы

  • Французские истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный полет над Черным морем, изображая тризуб.
  • Демонстрационный полет был замечен миллионами пользователей по всему миру через Flightradar24, подчеркивая международную поддержку Украины.
  • Этот жест иллюстрирует стратегическое партнерство и солидарность союзников с Украиной.

Mirage 2000 "нарисовали" тризуб над Черным морем

Как отметили в Воздушных силах, особенностью полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, символически представлявшему тризуб, национальный герб Украины.

Этот маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24.

Отмечается, что его зафиксировали не только российские радары, но миллионы пользователей по всему миру.

Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной. Для Украины этот жест имеет большее, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников.

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