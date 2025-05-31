Украинские F-16 и Mirage 2000 подключат к "военному Wi-Fi" НАТО

Украина подписала лицензионное соглашение по использованию некоммерческого программного обеспечения НАТО. Самолеты Украины F-16, Mirage 2000 и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе.
Главные тезисы
- Украина заключила лицензионное соглашение с НАТО на использование некоммерческого программного обеспечения CSI для своих самолетов F-16 и Mirage 2000.
- Программное обеспечение CSI используется многими странами НАТО, что обеспечит полную взаимосовместимость украинских самолетов с партнерами по НАТО.
- CSI будет помогать управлять украинскими F-16 и Mirage 2000, а также другими военными средствами, в частности системами Patriot.
Украинские F-16 и Mirage 2000 будут пользоваться программным обеспечением НАТО
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, Украина подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО — Системный интерфейс Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).
Чиновница добавила, что CSI использует большинство стран НАТО, поэтому "ее внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами".
Она подчеркнула, что соглашение стало возможным благодаря правительственному офису координации европейской и евроатлантической интеграции Минобороны Украины, Генеральный штаб ВСУ, Воздушным Силам ВСУ.
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