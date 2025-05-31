Украинские F-16 и Mirage 2000 подключат к "военному Wi-Fi" НАТО

Украина подписала лицензионное соглашение по использованию некоммерческого программного обеспечения НАТО. Самолеты Украины F-16, Mirage 2000 и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе.

Украинские F-16 и Mirage 2000 будут пользоваться программным обеспечением НАТО

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, Украина подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО — Системный интерфейс Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — "военного Wi-Fi" НАТО, обеспечивающего управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), предоставленными в качестве международной военной помощи. Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Украины по цифровизации

Чиновница добавила, что CSI использует большинство стран НАТО, поэтому "ее внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами".

Она подчеркнула, что соглашение стало возможным благодаря правительственному офису координации европейской и евроатлантической интеграции Минобороны Украины, Генеральный штаб ВСУ, Воздушным Силам ВСУ.