Украинские F-16 и Mirage 2000 подключат к "военному Wi-Fi" НАТО
Категория
Технологии
Дата публикации

Украинские F-16 и Mirage 2000 подключат к "военному Wi-Fi" НАТО

F-16
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Источник:  online.ua

Украина подписала лицензионное соглашение по использованию некоммерческого программного обеспечения НАТО. Самолеты Украины F-16, Mirage 2000 и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе.

Главные тезисы

  • Украина заключила лицензионное соглашение с НАТО на использование некоммерческого программного обеспечения CSI для своих самолетов F-16 и Mirage 2000.
  • Программное обеспечение CSI используется многими странами НАТО, что обеспечит полную взаимосовместимость украинских самолетов с партнерами по НАТО.
  • CSI будет помогать управлять украинскими F-16 и Mirage 2000, а также другими военными средствами, в частности системами Patriot.

Украинские F-16 и Mirage 2000 будут пользоваться программным обеспечением НАТО

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, Украина подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО — Системный интерфейс Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — "военного Wi-Fi" НАТО, обеспечивающего управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), предоставленными в качестве международной военной помощи.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Украины по цифровизации

Чиновница добавила, что CSI использует большинство стран НАТО, поэтому "ее внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами".

Она подчеркнула, что соглашение стало возможным благодаря правительственному офису координации европейской и евроатлантической интеграции Минобороны Украины, Генеральный штаб ВСУ, Воздушным Силам ВСУ.

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