Українські F-16 та Mirage 2000 підключать до "військового Wi-Fi" НАТО

Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО. Літаки України F-16, Mirage 2000 і НАТО будуть координуватись у єдиній цифровій системі.

Українські F-16 та Mirage 2000 користуватимуться програмним забезпеченням НАТО

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО — Системний інтерфейс Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI).

Програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Link-16 — "військового Wi-Fi" НАТО, який забезпечує управління літаками (F-16, Mirage 2000), засобами інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (Patriot), які надані в якості міжнародної військової допомоги. Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації

Посадовиця додала, що CSI використовує більшість країн НАТО, тому "її впровадження забезпечить повну взаємосумісність з партнерами".

Вона підкреслила, що угода стала можлива завдяки Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Міноборони України, Генеральний штаб ЗСУ, Повітряним Силам ЗСУ.