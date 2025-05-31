Українські F-16 та Mirage 2000 підключать до "військового Wi-Fi" НАТО

Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО. Літаки України F-16, Mirage 2000 і НАТО будуть координуватись у єдиній цифровій системі.
Головні тези:
- Українські літаки F-16 та Mirage 2000 користуватимуться некомерційним програмним забезпеченням НАТО для координації у єдиній цифровій системі.
- CSI використовується більшістю країн НАТО, тому впровадження цього програмного забезпечення забезпечить повну взаємосумісність з партнерами.
- Програмне забезпечення Центру управління і оповіщення НАТО допоможе управляти літаками F-16, Mirage 2000 та іншими засобами військової оборони.
Українські F-16 та Mirage 2000 користуватимуться програмним забезпеченням НАТО
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО — Системний інтерфейс Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI).
Посадовиця додала, що CSI використовує більшість країн НАТО, тому "її впровадження забезпечить повну взаємосумісність з партнерами".
Вона підкреслила, що угода стала можлива завдяки Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Міноборони України, Генеральний штаб ЗСУ, Повітряним Силам ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-