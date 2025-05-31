Українські F-16 та Mirage 2000 підключать до "військового Wi-Fi" НАТО
Категорія
Технології
Дата публікації

Українські F-16 та Mirage 2000 підключать до "військового Wi-Fi" НАТО

F-16
Джерело:  online.ua

Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО. Літаки України F-16, Mirage 2000 і НАТО будуть координуватись у єдиній цифровій системі. 

Головні тези:

  • Українські літаки F-16 та Mirage 2000 користуватимуться некомерційним програмним забезпеченням НАТО для координації у єдиній цифровій системі.
  • CSI використовується більшістю країн НАТО, тому впровадження цього програмного забезпечення забезпечить повну взаємосумісність з партнерами.
  • Програмне забезпечення Центру управління і оповіщення НАТО допоможе управляти літаками F-16, Mirage 2000 та іншими засобами військової оборони.

Українські F-16 та Mirage 2000 користуватимуться програмним забезпеченням НАТО

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО — Системний інтерфейс Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI).

Програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Link-16 — "військового Wi-Fi" НАТО, який забезпечує управління літаками (F-16, Mirage 2000), засобами інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (Patriot), які надані в якості міжнародної військової допомоги.

Катерина Черногоренко

Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації

Посадовиця додала, що CSI використовує більшість країн НАТО, тому "її впровадження забезпечить повну взаємосумісність з партнерами".

Вона підкреслила, що угода стала можлива завдяки Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Міноборони України, Генеральний штаб ЗСУ, Повітряним Силам ЗСУ.

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