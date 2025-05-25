Нідерланди розкрили дату надання Україні усіх винищувачів F-16

Уже 26 травня Нідерланди офіційно завершать процес передачі Україні обіцяних 24 винищувачів F-16. З такою заявою виступив очільник Міністерства оборони країни Рубен Брекельманс.
Головні тези:
- Ще у жовтні 2024 року Україна отримала перші винищувачі від Нідерландів.
- Нідерланди закликають світ не ігнорувати той факт, що Путін не збирається закінчувати війну.
Нідерланди розкрили свої плани
Міністр оборони Нідерландів Рубена Брекельманса в етері WNL op Zondag офіційно підтвердив, що останній F-16 буде офіційно доставлений в Україну в понеділок, 26 травня.
На цьому тлі міністр оборони нагадав, що, окрім постачання винищувачів, військові його країни активно проводять навчання українських пілотів і техніків, а також діляться військовими доктринами.
За словами Брекельманса, все це робиться з єдиною метою — щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають стандартам країн-членів НАТО.
Глава оборонного відомства також звернув увагу світу на те що, російський диктатор Володимир Путін навіть не планує зупиняти свою загарбницьку війну проти України.
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