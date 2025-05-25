Нідерланди розкрили дату надання Україні усіх винищувачів F-16
Категорія
Світ
Дата публікації

Нідерланди розкрили дату надання Україні усіх винищувачів F-16

F-16
Джерело:  online.ua

Уже 26 травня Нідерланди офіційно завершать процес передачі Україні обіцяних 24 винищувачів F-16. З такою заявою виступив очільник Міністерства оборони країни Рубен Брекельманс.

Головні тези:

  • Ще у жовтні 2024 року Україна отримала перші винищувачі від Нідерландів.
  • Нідерланди закликають світ не ігнорувати той факт, що Путін не збирається закінчувати війну.

Нідерланди розкрили свої плани

Міністр оборони Нідерландів Рубена Брекельманса в етері WNL op Zondag офіційно підтвердив, що останній F-16 буде офіційно доставлений в Україну в понеділок, 26 травня.

Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів

На цьому тлі міністр оборони нагадав, що, окрім постачання винищувачів, військові його країни активно проводять навчання українських пілотів і техніків, а також діляться військовими доктринами.

За словами Брекельманса, все це робиться з єдиною метою — щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають стандартам країн-членів НАТО.

Глава оборонного відомства також звернув увагу світу на те що, російський диктатор Володимир Путін навіть не планує зупиняти свою загарбницьку війну проти України.

Він демонструє, що не має жодного наміру серйозно обговорювати перемир'я, — наголосив міністр.

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