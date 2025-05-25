Нідерланди розкрили дату надання Україні усіх винищувачів F-16

Нідерланди розкрили свої плани

Міністр оборони Нідерландів Рубена Брекельманса в етері WNL op Zondag офіційно підтвердив, що останній F-16 буде офіційно доставлений в Україну в понеділок, 26 травня.

Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні. Рубен Брекельманс Міністр оборони Нідерландів

На цьому тлі міністр оборони нагадав, що, окрім постачання винищувачів, військові його країни активно проводять навчання українських пілотів і техніків, а також діляться військовими доктринами.

За словами Брекельманса, все це робиться з єдиною метою — щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають стандартам країн-членів НАТО.

Глава оборонного відомства також звернув увагу світу на те що, російський диктатор Володимир Путін навіть не планує зупиняти свою загарбницьку війну проти України.