Путін опинився в епіцентрі "безпрецедентної" атаки України на Курщину

У Росії стверджують, що диктатор Володимир Путін був фактично в епіцентрі відбиття масованої атаки українських безпілотників. Це, мовляв, сталося під час його візиту в Курську область.

Путін міг потрапити під удар України

З заявою з цього приводу виступив командир дивізії ППО регіону Юрій Дашкін.

Як стверджує останній, під час візиту російського диктатора в Курську область "українські військові почали безпрецедентну атаку". Поширити

На цьому тлі він уточнив, що Путін нібито відвідував регіон 20 травня.

Ба більше, Юрій Дашкін почав запевняти, що російська ППО змогла знищити 46 безпілотників.

Ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечували безпеку в повітрі прольоту вертольота президента (російського диктатора Володимира Путіна — ред.). Вертоліт був фактично в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників, — заявив командир дивізії ППО Курщини. Поширити

Жодних підтверджень цій розповіді він не надав, тому, цілком ймовірно, це ще одна вигадка росіян, щоб зобразити Путіна безстрашним героєм.