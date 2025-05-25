Путин оказался в эпицентре "беспрецедентной" атаки Украины на Курщину

В России утверждают, что диктатор Владимир Путин был фактически в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников. Это, мол, произошло во время его визита в Курскую область.

Путин мог попасть под удар Украины

С заявлением по этому поводу выступил командир дивизии ПВО региона Юрий Дашкин.

Как утверждает последний, во время визита российского диктатора в Курскую область "украинские военные начали беспрецедентную атаку". Поделиться

На этом фоне он уточнил, что Путин посещал регион 20 мая.

Более того, Юрий Дашкин начал уверять, что российская ПВО смогла уничтожить 46 беспилотников.

Мы одновременно вели противовоздушное сражение и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента (российского диктатора Владимира Путина — ред.). Вертолет был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников, — заявил командир дивизии ПВО Курщины. Поделиться

Никаких подтверждений этому рассказу он не предоставил, поэтому, по всей вероятности, это еще одна выдумка россиян, чтобы изобразить Путина бесстрашным героем.