Путин оказался в эпицентре "беспрецедентной" атаки Украины на Курщину

В России утверждают, что диктатор Владимир Путин был фактически в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников. Это, мол, произошло во время его визита в Курскую область.
Главные тезисы
- Командир дивизии ПВО региона утверждает, что российская ПВО уничтожила 46 беспилотников.
- Этой истории нет никаких подтверждений, что может свидетельствовать об очередной попытке россиян изобразить Путина бесстрашным героем.
Путин мог попасть под удар Украины
С заявлением по этому поводу выступил командир дивизии ПВО региона Юрий Дашкин.
На этом фоне он уточнил, что Путин посещал регион 20 мая.
Более того, Юрий Дашкин начал уверять, что российская ПВО смогла уничтожить 46 беспилотников.
Никаких подтверждений этому рассказу он не предоставил, поэтому, по всей вероятности, это еще одна выдумка россиян, чтобы изобразить Путина бесстрашным героем.
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