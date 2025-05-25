Нидерланды раскрыли дату предоставления Украине всех истребителей F-16

Уже 26 мая Нидерланды официально завершат процесс передачи Украине обещанных 24 истребителей F-16. С таким заявлением выступил глава Министерства обороны страны Рубен Брекельманс.

Нидерланды раскрыли свои планы

Министр обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в эфире WNL op Zondag официально подтвердил, что последний F-16 будет официально доставлен в Украину в понедельник, 26 мая.

Это означает, что все 24 обещанных истребителя в скором времени будут присутствовать в Украине. Рубен Брекельманс Министр обороны Нидерландов

На этом фоне министр обороны напомнил, что помимо поставок истребителей, военные его страны активно проводят обучение укранских пилотов и техников, а также делятся военными доктринами.

По словам Брекельманса, все это делается с единственной целью, чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, которые отвечают стандартам стран-членов НАТО.

Глава оборонного ведомства также обратил внимание мира на то, что российский диктатор Владимир Путин даже не планирует останавливать свою захватническую войну против Украины.