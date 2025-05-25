Нидерланды раскрыли дату предоставления Украине всех истребителей F-16

Уже 26 мая Нидерланды официально завершат процесс передачи Украине обещанных 24 истребителей F-16. С таким заявлением выступил глава Министерства обороны страны Рубен Брекельманс.
Главные тезисы
- Еще в октябре 2024 Украина получила первые истребители от Нидерландов.
- Нидерланды призывают мир не игнорировать тот факт, что Путин не собирается прекращать войну.
Нидерланды раскрыли свои планы
Министр обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в эфире WNL op Zondag официально подтвердил, что последний F-16 будет официально доставлен в Украину в понедельник, 26 мая.
На этом фоне министр обороны напомнил, что помимо поставок истребителей, военные его страны активно проводят обучение укранских пилотов и техников, а также делятся военными доктринами.
По словам Брекельманса, все это делается с единственной целью, чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, которые отвечают стандартам стран-членов НАТО.
Глава оборонного ведомства также обратил внимание мира на то, что российский диктатор Владимир Путин даже не планирует останавливать свою захватническую войну против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-