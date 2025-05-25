Нидерланды раскрыли дату предоставления Украине всех истребителей F-16
Категория
Мир
Дата публикации

Нидерланды раскрыли дату предоставления Украине всех истребителей F-16

Нидерланды раскрыли свои планы
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Источник:  online.ua

Уже 26 мая Нидерланды официально завершат процесс передачи Украине обещанных 24 истребителей F-16. С таким заявлением выступил глава Министерства обороны страны Рубен Брекельманс.

Главные тезисы

  • Еще в октябре 2024 Украина получила первые истребители от Нидерландов.
  • Нидерланды призывают мир не игнорировать тот факт, что Путин не собирается прекращать войну.

Нидерланды раскрыли свои планы

Министр обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в эфире WNL op Zondag официально подтвердил, что последний F-16 будет официально доставлен в Украину в понедельник, 26 мая.

Это означает, что все 24 обещанных истребителя в скором времени будут присутствовать в Украине.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов

На этом фоне министр обороны напомнил, что помимо поставок истребителей, военные его страны активно проводят обучение укранских пилотов и техников, а также делятся военными доктринами.

По словам Брекельманса, все это делается с единственной целью, чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, которые отвечают стандартам стран-членов НАТО.

Глава оборонного ведомства также обратил внимание мира на то, что российский диктатор Владимир Путин даже не планирует останавливать свою захватническую войну против Украины.

Он демонстрирует, что не намерен серьезно обсуждать перемирие, — подчеркнул министр.

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