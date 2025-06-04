"Намалювали" тризуб. Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 пролетів над Чорним морем

Mirage 2000 “намалювали” тризуб над Чорним морем

Як зазначили у Повітряних силах, особливістю польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України.

Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.

Зазначається, що його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу.