"Намалювали" тризуб. Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 пролетів над Чорним морем

Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний політ над Чорним морем.
Головні тези:
- Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний політ, намалювавши тризуб над Чорним морем.
- Траєкторія польоту винищувачів була схематичним зображенням українського національного герба.
- Політ був зафіксований не лише радарами, а й мільйонами користувачів по всьому світу.
Mirage 2000 “намалювали” тризуб над Чорним морем
Як зазначили у Повітряних силах, особливістю польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України.
Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.
Зазначається, що його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу.
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