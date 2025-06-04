"Намалювали" тризуб. Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 пролетів над Чорним морем
Категорія
Україна
Дата публікації

"Намалювали" тризуб. Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 пролетів над Чорним морем

Повітряні Сили ЗСУ
Mirage 2000

Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний політ над Чорним морем.

Головні тези:

  • Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний політ, намалювавши тризуб над Чорним морем.
  • Траєкторія польоту винищувачів була схематичним зображенням українського національного герба.
  • Політ був зафіксований не лише радарами, а й мільйонами користувачів по всьому світу.

Mirage 2000 “намалювали” тризуб над Чорним морем

Як зазначили у Повітряних силах, особливістю польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України.

Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.

Зазначається, що його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу.

Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною. Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників.

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