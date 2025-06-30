Норвежские истребители будут защищать главный хаб военной помощи Украине в Польше

Норвегия усилит свой вклад в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Этой осенью истребители F-35 будут направлены в Польшу и аэропорт Жешув.

Норвегия будет защищать хаб с военной помощью для Украины в Польше

Миссия направлена на защиту воздушного пространства Польши и ключевого логистического узла для помощи Украине

Это жизненно важный вклад. Мы помогаем гарантировать, что поддержка для Украины дойдет до места назначения и что Украина сможет продолжать свою борьбу за свободу, — заявил министр обороны Торе А. Сандвик. Поделиться

Операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить сохранение национальной боеготовности и безопасности Норвегии, добавили в министерстве.

Norway to deploy F-35s to Poland 🇳🇴✈️



Norway is strengthening its contribution to @NATO's air and missile Defence by sending F-35 fighter aircraft to Poland and Rzeszów Airport this autumn.



The mission supports the protection of Polish airspace and a key logistical hub for… pic.twitter.com/mZIBDPmm9F — Norwegian Ministry of Defence (@Forsvarsdep) June 30, 2025

Жешув — город на юго-востоке Польши. Оно расположено примерно в 80 километрах от границы с Украиной. Жешув — это стратегический центр Запада по поддержке Украины, через который идет значительная часть поставок в условиях войны.

С 2022 года Жешув стал основной транзитной точкой поставок оружия, техники, гуманитарной помощи и снаряжения из стран НАТО в Украину. Поделиться

Аэропорт Ржешув-Ясенка имеет удлиненную взлетно-посадочную полосу, приспособленную для приема тяжелых военных самолетов (включая американские C-17).