Норвежские истребители будут защищать главный хаб военной помощи Украине в Польше
Категория
Мир
Дата публикации

Норвежские истребители будут защищать главный хаб военной помощи Украине в Польше

F-35
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Источник:  online.ua

Норвегия усилит свой вклад в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Этой осенью истребители F-35 будут направлены в Польшу и аэропорт Жешув.

Главные тезисы

  • Норвегия укрепляет вклад в систему противовоздушной обороны НАТО через направление истребителей F-35 в Польшу.
  • Норвежские военные защищают главный логистический узел для помощи Украине в Польше, гарантируя поставку поддержки.
  • Жешув стал стратегическим центром для поставок оружия, техники и гуманитарной помощи в Украину.

Норвегия будет защищать хаб с военной помощью для Украины в Польше

Миссия направлена на защиту воздушного пространства Польши и ключевого логистического узла для помощи Украине

Это жизненно важный вклад. Мы помогаем гарантировать, что поддержка для Украины дойдет до места назначения и что Украина сможет продолжать свою борьбу за свободу, — заявил министр обороны Торе А. Сандвик.

Операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить сохранение национальной боеготовности и безопасности Норвегии, добавили в министерстве.

Жешув — город на юго-востоке Польши. Оно расположено примерно в 80 километрах от границы с Украиной. Жешув — это стратегический центр Запада по поддержке Украины, через который идет значительная часть поставок в условиях войны.

С 2022 года Жешув стал основной транзитной точкой поставок оружия, техники, гуманитарной помощи и снаряжения из стран НАТО в Украину.

Аэропорт Ржешув-Ясенка имеет удлиненную взлетно-посадочную полосу, приспособленную для приема тяжелых военных самолетов (включая американские C-17).

Жешув прикрывают системы ПВО, включая американские Patriot, а также сюда перебрасываются самолеты НАТО (в том числе F-35).

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