Норвежские истребители будут защищать главный хаб военной помощи Украине в Польше

Норвегия усилит свой вклад в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Этой осенью истребители F-35 будут направлены в Польшу и аэропорт Жешув.
Главные тезисы
- Норвегия укрепляет вклад в систему противовоздушной обороны НАТО через направление истребителей F-35 в Польшу.
- Норвежские военные защищают главный логистический узел для помощи Украине в Польше, гарантируя поставку поддержки.
- Жешув стал стратегическим центром для поставок оружия, техники и гуманитарной помощи в Украину.
Норвегия будет защищать хаб с военной помощью для Украины в Польше
Миссия направлена на защиту воздушного пространства Польши и ключевого логистического узла для помощи Украине
Операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить сохранение национальной боеготовности и безопасности Норвегии, добавили в министерстве.
Norway to deploy F-35s to Poland 🇳🇴✈️— Norwegian Ministry of Defence (@Forsvarsdep) June 30, 2025
Norway is strengthening its contribution to @NATO's air and missile Defence by sending F-35 fighter aircraft to Poland and Rzeszów Airport this autumn.
The mission supports the protection of Polish airspace and a key logistical hub for… pic.twitter.com/mZIBDPmm9F
Жешув — город на юго-востоке Польши. Оно расположено примерно в 80 километрах от границы с Украиной. Жешув — это стратегический центр Запада по поддержке Украины, через который идет значительная часть поставок в условиях войны.
Аэропорт Ржешув-Ясенка имеет удлиненную взлетно-посадочную полосу, приспособленную для приема тяжелых военных самолетов (включая американские C-17).
Жешув прикрывают системы ПВО, включая американские Patriot, а также сюда перебрасываются самолеты НАТО (в том числе F-35).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-