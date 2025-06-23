Помощь Украине. Норвегия предоставляет около 580 млн евро для производства морских дронов

Министерство обороны Норвегии 23 июня объявило, что страна будет разрабатывать и производить беспилотные надводные дроны в Украине.
Главные тезисы
- Норвегия выделяет около 580 млн евро на разработку и производство беспилотных морских дронов в Украине.
- Проект реализуется в партнерстве с украинскими компаниями и базируется на норвежских технологиях.
- Морские дроны будут играть важную роль в помощи Украине в защите территории и нейтрализации российского флота в Черном море.
Норвегия совместно с Украиной будет производить морские дроны
Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (около 580 млн евро) в поддержку "морской коалиции", которую страна возглавляет совместно с Великобританией.
Об этом говорится в заявлении норвежского минобороны Х.
К тому же норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.
Norway to develop and produce uncrewed surface vessels (USVs) on Ukrainian soil 🌊🇺🇦— Norwegian Ministry of Defence (@Forsvarsdep) June 23, 2025
Norway has allocated approximately NOK 6.7 billion in 2025 to support the maritime coalition, co-led with the United Kingdom.
‘Parts of this funding will be used to develop and produce uncrewed… pic.twitter.com/gVNPoGVW6i
Надводные дроны играют немаловажную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море.
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