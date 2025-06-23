Помощь Украине. Норвегия предоставляет около 580 млн евро для производства морских дронов
Категория
Экономика
Дата публикации

Помощь Украине. Норвегия предоставляет около 580 млн евро для производства морских дронов

Норвегия
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Источник:  online.ua

Министерство обороны Норвегии 23 июня объявило, что страна будет разрабатывать и производить беспилотные надводные дроны в Украине.

Главные тезисы

  • Норвегия выделяет около 580 млн евро на разработку и производство беспилотных морских дронов в Украине.
  • Проект реализуется в партнерстве с украинскими компаниями и базируется на норвежских технологиях.
  • Морские дроны будут играть важную роль в помощи Украине в защите территории и нейтрализации российского флота в Черном море.

Норвегия совместно с Украиной будет производить морские дроны

Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (около 580 млн евро) в поддержку "морской коалиции", которую страна возглавляет совместно с Великобританией.

Об этом говорится в заявлении норвежского минобороны Х.

Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине, заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

К тому же норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

Надводные дроны играют немаловажную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море.

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