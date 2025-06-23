Помощь Украине. Норвегия предоставляет около 580 млн евро для производства морских дронов

Министерство обороны Норвегии 23 июня объявило, что страна будет разрабатывать и производить беспилотные надводные дроны в Украине.

Норвегия совместно с Украиной будет производить морские дроны

Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (около 580 млн евро) в поддержку "морской коалиции", которую страна возглавляет совместно с Великобританией.

Об этом говорится в заявлении норвежского минобороны Х.

Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине, заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик. Поделиться

К тому же норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

Norway to develop and produce uncrewed surface vessels (USVs) on Ukrainian soil 🌊🇺🇦



Norway has allocated approximately NOK 6.7 billion in 2025 to support the maritime coalition, co-led with the United Kingdom.



‘Parts of this funding will be used to develop and produce uncrewed… pic.twitter.com/gVNPoGVW6i — Norwegian Ministry of Defence (@Forsvarsdep) June 23, 2025