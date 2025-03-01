Поддержка Украины. Норвегия планирует увеличить объемы помощи
Категория
Мир
Дата публикации

Поддержка Украины. Норвегия планирует увеличить объемы помощи

Норвегия
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Источник:  NRK

Правительство Норвегии в ближайшее время обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.

Главные тезисы

  • Норвегия готова увеличить финансовую помощь Украине, обратившись в парламент с соответствующим предложением.
  • Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обсуждает вопрос поддержки Украины на переговорах с европейскими лидерами.
  • Норвегия рассматривает возможность увеличить финансовую помощь Украине после решения парламента в пользу выделения значительных средств на поддержку страны.

Норвегия планирует увеличить помощь Украине

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 1 марта.

Парламент Норвегии в конце прошлого года согласился потратить в общей сложности 35 млрд норвежских крон (3,12 млрд долл.) на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году.

Я могу сказать сегодня, что мы вернемся в парламент в ближайшее время с предложением увеличить поддержку.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Премьер-министр Норвегии

Премьер Норвегии завтра едет в Лондон, среди прочего, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Там он также встретится с другими европейскими лидерами, которые прибудут на саммит, созванный премьером Британии Киром Стармером.

Стере отметил, что на встречах в Лондоне обсудят, среди прочего, отношения с новой администрацией Соединенных Штатов.

Вчера я услышал, что он (Владимир Зеленский — ред.) все еще отмечает важность отношений с Соединенными Штатами и хочет найти путь вперед.

Он назвал "абсолютно необходимым", чтобы Соединенные Штаты вместе с Европой внесли свой вклад в достижение продолжительного мира в Украине.

В ответ на вопрос, как можно доверять США после скандала в Белом доме 28 февраля, Стере сказал, что из этого не следует делать немедленных выводов.

У нас было пять или шесть недель с Трампом на посту президента. Думаю, нам еще предстоит поработать над пониманием последствий стиля, игры и слов, которые они используют.

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