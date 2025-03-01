Поддержка Украины. Норвегия планирует увеличить объемы помощи

Правительство Норвегии в ближайшее время обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.

Норвегия планирует увеличить помощь Украине

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 1 марта.

Парламент Норвегии в конце прошлого года согласился потратить в общей сложности 35 млрд норвежских крон (3,12 млрд долл.) на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году.

Я могу сказать сегодня, что мы вернемся в парламент в ближайшее время с предложением увеличить поддержку. Йонас Гар Стере Премьер-министр Норвегии

Премьер Норвегии завтра едет в Лондон, среди прочего, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Там он также встретится с другими европейскими лидерами, которые прибудут на саммит, созванный премьером Британии Киром Стармером.

Стере отметил, что на встречах в Лондоне обсудят, среди прочего, отношения с новой администрацией Соединенных Штатов.

Вчера я услышал, что он (Владимир Зеленский — ред.) все еще отмечает важность отношений с Соединенными Штатами и хочет найти путь вперед.

Он назвал "абсолютно необходимым", чтобы Соединенные Штаты вместе с Европой внесли свой вклад в достижение продолжительного мира в Украине.

В ответ на вопрос, как можно доверять США после скандала в Белом доме 28 февраля, Стере сказал, что из этого не следует делать немедленных выводов.