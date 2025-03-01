Поддержка Украины. Норвегия планирует увеличить объемы помощи

Правительство Норвегии в ближайшее время обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.
Главные тезисы
- Норвегия готова увеличить финансовую помощь Украине, обратившись в парламент с соответствующим предложением.
- Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обсуждает вопрос поддержки Украины на переговорах с европейскими лидерами.
- Норвегия рассматривает возможность увеличить финансовую помощь Украине после решения парламента в пользу выделения значительных средств на поддержку страны.
Норвегия планирует увеличить помощь Украине
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 1 марта.
Парламент Норвегии в конце прошлого года согласился потратить в общей сложности 35 млрд норвежских крон (3,12 млрд долл.) на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году.
Премьер Норвегии завтра едет в Лондон, среди прочего, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Там он также встретится с другими европейскими лидерами, которые прибудут на саммит, созванный премьером Британии Киром Стармером.
Стере отметил, что на встречах в Лондоне обсудят, среди прочего, отношения с новой администрацией Соединенных Штатов.
Вчера я услышал, что он (Владимир Зеленский — ред.) все еще отмечает важность отношений с Соединенными Штатами и хочет найти путь вперед.
Он назвал "абсолютно необходимым", чтобы Соединенные Штаты вместе с Европой внесли свой вклад в достижение продолжительного мира в Украине.
В ответ на вопрос, как можно доверять США после скандала в Белом доме 28 февраля, Стере сказал, что из этого не следует делать немедленных выводов.
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