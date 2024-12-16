Норвегия выделит Украине более 240 млн долл для укрепления флота

Правительство Норвегии планирует выделить 2,7 млрд крон для укрепления украинского флота и помощи в противодействии российским военно-морским силам в Черном море. Это около 242 млн дол.

Что известно о новой помощи Украине от Норвегии

Как сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, основная часть финансирования будет направлена на развитие инновационных и автономных решений в рамках Коалиции по морским возможностям, созданной Норвегией и Великобританией.

Ее цель — обеспечить совместимость украинского флота с западными союзниками.

Поддержка включает как пожертвования от Вооруженных сил Норвегии, так и военное оборудование, закупленное в промышленности для передачи Украине.

Кроме этого, часть средств будет использована для разминирования и обучения украинских военных.

Системы, которые мы предоставляем, помогут украинским силам более эффективно выявлять и обезвреживать мины вдоль побережья, — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм. Поделиться

Эта поддержка направлена на укрепление безопасности Украины в регионе и обеспечение стабильности в Черном море.

Что известно о предварительной поддержке Норвегии

В ноябре норвежские парламентские партии согласовали увеличение помощи Украине в 2025 году до 35 млрд крон (около 3,2 млрд долларов).

Первоначально в проекте госбюджета на 2025 год было заложено лишь 15 млрд крон (около 1,3 млрд долларов), что вызвало критику со стороны оппозиционных партий. В ответ бюджет пересмотрели, значительно увеличив сумму пособия.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, поблагодарив за решение увеличить поддержку.