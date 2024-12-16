Норвегия выделит Украине более 240 млн долл для укрепления флота
Категория
Украина
Дата публикации

Норвегия выделит Украине более 240 млн долл для укрепления флота

Норвегия выделит Украине более 240 млн долл для укрепления флота
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Источник:  Reuters

Правительство Норвегии планирует выделить 2,7 млрд крон для укрепления украинского флота и помощи в противодействии российским военно-морским силам в Черном море. Это около 242 млн дол.

Главные тезисы

  • Норвегия выделяет 2,7 млрд крон (более 240 млн долларов) на укрепление украинского флота и поддержку в противостоянии российским морским силам.
  • Финансирование будет направлено на инновационные и автономные решения в рамках Коалиции по морским возможностям.
  • В рамках помощи Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 для укрепления обороноспособности страны.
  • Часть средств будет использована на разминирование и обучение украинских военных, чтобы повысить безопасность в Черном море.
  • В ноябре норвежские парламентские партии согласовали увеличение помощи Украине до 35 млрд крон в 2025 году, демонстрируя поддержку стране в контексте ее безопасности.

Что известно о новой помощи Украине от Норвегии

Как сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, основная часть финансирования будет направлена на развитие инновационных и автономных решений в рамках Коалиции по морским возможностям, созданной Норвегией и Великобританией.

Ее цель — обеспечить совместимость украинского флота с западными союзниками.

Поддержка включает как пожертвования от Вооруженных сил Норвегии, так и военное оборудование, закупленное в промышленности для передачи Украине.

Кроме этого, часть средств будет использована для разминирования и обучения украинских военных.

Системы, которые мы предоставляем, помогут украинским силам более эффективно выявлять и обезвреживать мины вдоль побережья, — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Эта поддержка направлена на укрепление безопасности Украины в регионе и обеспечение стабильности в Черном море.

Что известно о предварительной поддержке Норвегии

В ноябре норвежские парламентские партии согласовали увеличение помощи Украине в 2025 году до 35 млрд крон (около 3,2 млрд долларов).

Первоначально в проекте госбюджета на 2025 год было заложено лишь 15 млрд крон (около 1,3 млрд долларов), что вызвало критику со стороны оппозиционных партий. В ответ бюджет пересмотрели, значительно увеличив сумму пособия.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, поблагодарив за решение увеличить поддержку.

Кроме того, до конца этого года Норвегия планирует передать Украине шесть истребителей F-16, что станет важным вкладом в укрепление обороноспособности страны.

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