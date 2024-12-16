Норвегия выделит Украине более 240 млн долл для укрепления флота

Правительство Норвегии планирует выделить 2,7 млрд крон для укрепления украинского флота и помощи в противодействии российским военно-морским силам в Черном море. Это около 242 млн дол.
Главные тезисы
- Норвегия выделяет 2,7 млрд крон (более 240 млн долларов) на укрепление украинского флота и поддержку в противостоянии российским морским силам.
- Финансирование будет направлено на инновационные и автономные решения в рамках Коалиции по морским возможностям.
- В рамках помощи Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 для укрепления обороноспособности страны.
- Часть средств будет использована на разминирование и обучение украинских военных, чтобы повысить безопасность в Черном море.
- В ноябре норвежские парламентские партии согласовали увеличение помощи Украине до 35 млрд крон в 2025 году, демонстрируя поддержку стране в контексте ее безопасности.
Что известно о новой помощи Украине от Норвегии
Как сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, основная часть финансирования будет направлена на развитие инновационных и автономных решений в рамках Коалиции по морским возможностям, созданной Норвегией и Великобританией.
Ее цель — обеспечить совместимость украинского флота с западными союзниками.
Поддержка включает как пожертвования от Вооруженных сил Норвегии, так и военное оборудование, закупленное в промышленности для передачи Украине.
Кроме этого, часть средств будет использована для разминирования и обучения украинских военных.
Эта поддержка направлена на укрепление безопасности Украины в регионе и обеспечение стабильности в Черном море.
Что известно о предварительной поддержке Норвегии
В ноябре норвежские парламентские партии согласовали увеличение помощи Украине в 2025 году до 35 млрд крон (около 3,2 млрд долларов).
Первоначально в проекте госбюджета на 2025 год было заложено лишь 15 млрд крон (около 1,3 млрд долларов), что вызвало критику со стороны оппозиционных партий. В ответ бюджет пересмотрели, значительно увеличив сумму пособия.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, поблагодарив за решение увеличить поддержку.
Кроме того, до конца этого года Норвегия планирует передать Украине шесть истребителей F-16, что станет важным вкладом в укрепление обороноспособности страны.
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