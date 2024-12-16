Норвегія виділить Україні понад 240 млн дол для зміцнення флоту

Уряд Норвегії планує виділити 2,7 мільярда крон для зміцнення українського флоту та допомоги у протидії російським військово-морським силам у Чорному морі. Це близько 242 млн дол.

Що відомо про нову допомогу Україні від Норвегії

Як повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, основна частина фінансування буде спрямована на розвиток інноваційних та автономних рішень у межах Коаліції з морських можливостей, створеної Норвегією та Великою Британією.

Її мета — забезпечити сумісність українського флоту із західними союзниками.

Також підтримка включає як пожертви від Збройних сил Норвегії, так і військове обладнання, закуплене в промисловості для передачі Україні.

Окрім цього частина коштів буде використана для розмінування та навчання українських військових.

Системи, які ми надаємо, допоможуть українським силам ефективніше виявляти та знешкоджувати міни вздовж узбережжя, — зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам. Поширити

Ця підтримка спрямована на посилення безпеки України в регіоні та забезпечення стабільності в Чорному морі.

Що відомо про попередню підтримку Норвегії

У листопаді норвезькі парламентські партії узгодили збільшення допомоги Україні у 2025 році до 35 млрд крон (приблизно 3,2 млрд доларів).

Спочатку в проєкті держбюджету на 2025 рік було закладено лише 15 млрд крон (близько 1,3 млрд доларів), що викликало критику з боку опозиційних партій. У відповідь бюджет переглянули, значно збільшивши суму допомоги.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, подякувавши за рішення збільшити підтримку.