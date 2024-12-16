Норвегія виділить Україні понад 240 млн дол для зміцнення флоту

Уряд Норвегії планує виділити 2,7 мільярда крон для зміцнення українського флоту та допомоги у протидії російським військово-морським силам у Чорному морі. Це близько 242 млн дол.
Головні тези:
- Норвегія планує виділити 2,7 мільярда крон для зміцнення українського флоту та підтримки у протидії російським військово-морським силам.
- Фінансування буде спрямоване на розвиток інноваційних та автономних рішень в межах Коаліції з морських можливостей.
- Заходи підтримки включають як пожертви від Збройних сил Норвегії, так і постачання військового обладнання для передачі Україні.
- Частина виділених коштів буде спрямована на розмінування та навчання українських військових для підвищення безпеки в регіоні Чорного моря.
- Норвегія також планує передати Україні шість винищувачів F-16 з метою зміцнення обороноздатності країни.
Що відомо про нову допомогу Україні від Норвегії
Як повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, основна частина фінансування буде спрямована на розвиток інноваційних та автономних рішень у межах Коаліції з морських можливостей, створеної Норвегією та Великою Британією.
Її мета — забезпечити сумісність українського флоту із західними союзниками.
Також підтримка включає як пожертви від Збройних сил Норвегії, так і військове обладнання, закуплене в промисловості для передачі Україні.
Окрім цього частина коштів буде використана для розмінування та навчання українських військових.
Ця підтримка спрямована на посилення безпеки України в регіоні та забезпечення стабільності в Чорному морі.
Що відомо про попередню підтримку Норвегії
У листопаді норвезькі парламентські партії узгодили збільшення допомоги Україні у 2025 році до 35 млрд крон (приблизно 3,2 млрд доларів).
Спочатку в проєкті держбюджету на 2025 рік було закладено лише 15 млрд крон (близько 1,3 млрд доларів), що викликало критику з боку опозиційних партій. У відповідь бюджет переглянули, значно збільшивши суму допомоги.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, подякувавши за рішення збільшити підтримку.
Крім того, до кінця цього року Норвегія планує передати Україні шість винищувачів F-16, що стане важливим внеском у зміцнення обороноздатності країни.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-