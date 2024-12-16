Норвегія виділить Україні понад 240 млн дол для зміцнення флоту
Категорія
Україна
Дата публікації

Норвегія виділить Україні понад 240 млн дол для зміцнення флоту

Норвегія виділить Україні понад 240 млн дол для зміцнення флоту
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Джерело:  Reuters

Уряд Норвегії планує виділити 2,7 мільярда крон для зміцнення українського флоту та допомоги у протидії російським військово-морським силам у Чорному морі. Це близько 242 млн дол.

Головні тези:

  • Норвегія планує виділити 2,7 мільярда крон для зміцнення українського флоту та підтримки у протидії російським військово-морським силам.
  • Фінансування буде спрямоване на розвиток інноваційних та автономних рішень в межах Коаліції з морських можливостей.
  • Заходи підтримки включають як пожертви від Збройних сил Норвегії, так і постачання військового обладнання для передачі Україні.
  • Частина виділених коштів буде спрямована на розмінування та навчання українських військових для підвищення безпеки в регіоні Чорного моря.
  • Норвегія також планує передати Україні шість винищувачів F-16 з метою зміцнення обороноздатності країни.

Що відомо про нову допомогу Україні від Норвегії

Як повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, основна частина фінансування буде спрямована на розвиток інноваційних та автономних рішень у межах Коаліції з морських можливостей, створеної Норвегією та Великою Британією.

Її мета — забезпечити сумісність українського флоту із західними союзниками.

Також підтримка включає як пожертви від Збройних сил Норвегії, так і військове обладнання, закуплене в промисловості для передачі Україні.

Окрім цього частина коштів буде використана для розмінування та навчання українських військових.

Системи, які ми надаємо, допоможуть українським силам ефективніше виявляти та знешкоджувати міни вздовж узбережжя, — зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.

Ця підтримка спрямована на посилення безпеки України в регіоні та забезпечення стабільності в Чорному морі.

Що відомо про попередню підтримку Норвегії

У листопаді норвезькі парламентські партії узгодили збільшення допомоги Україні у 2025 році до 35 млрд крон (приблизно 3,2 млрд доларів).

Спочатку в проєкті держбюджету на 2025 рік було закладено лише 15 млрд крон (близько 1,3 млрд доларів), що викликало критику з боку опозиційних партій. У відповідь бюджет переглянули, значно збільшивши суму допомоги.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, подякувавши за рішення збільшити підтримку.

Крім того, до кінця цього року Норвегія планує передати Україні шість винищувачів F-16, що стане важливим внеском у зміцнення обороноздатності країни.

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