Норвегія продовжила на три роки Програму підтримки України

Парламент Норвегії 28 листопада підтримав збільшення Програми підтримки України ще на три роки та виділення Україні наступного року щонайменше 35 мільярдів норвезьких крон (3,1 млрд євро) допомоги.
Головні тези:
- Норвегія продовжила програму підтримки України на три роки з фінансуванням щонайменше 35 млрд норвезьких крон.
- Фінансування розподілено на військову, гуманітарну і цивільну підтримку з пріоритетом на українську оборонну промисловість.
- Норвегія планує підтримати Україну за програмою підтримки Нансена до 2030 року з загальним обсягом фінансування щонайменше 154,5 млрд норвезьких крон.
Норвегія продовжує підтримку України
Про це повідомили на сайті уряду країни.
У 2025 році фінансування програми підтримки становитиме щонайменше 35 млрд норвезьких крон (3,1 млрд євро). З них 22,5 млрд норвезьких крон (1,9 млрд євро) буде виділено на військову підтримку, а 12,5 млрд норвезьких крон (1,1 млрд євро) — на гуманітарну і цивільну підтримку.
Програму підтримки буде продовжено до 2030 року. Загальний обсяг фінансування буде збільшено до щонайменше 154,5 млрд норвезьких крон на період дії програми.
Уряд Норвегії додав, що веде діалог з Україною щодо того, як найкраще спрямувати надану допомогу.
Підтримка надаватиметься за програмою підтримки Нансена для України, яка була вперше запущена 16 лютого 2023 року. На момент запуску програма передбачала виділення 75 мільярдів норвезьких крон протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік, із виплатою 15 мільярдів крон щороку.
З моменту запуску програми підтримки щорічні фінансові рамки кілька разів збільшувалися. У 2024 році підтримка склала 27 мільярдів норвезьких крон.
Україна отримає від Норвегії системи ППО NASAMS
Директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко поділився деталями візиту міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама до Одеси.
Під час візиту українські військові показали йому реабілітаційний центр для військовослужбовців, кордонні укріплення та розповіли про поточну ситуацію з безпекою.
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