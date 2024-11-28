Норвегія продовжила на три роки Програму підтримки України

Парламент Норвегії 28 листопада підтримав збільшення Програми підтримки України ще на три роки та виділення Україні наступного року щонайменше 35 мільярдів норвезьких крон (3,1 млрд євро) допомоги.

Норвегія продовжує підтримку України

Про це повідомили на сайті уряду країни.

Норвегія залишається непохитною у своїй підтримці України. Для України дуже важливо, щоб наша підтримка була стійкою протягом багатьох років і щоб за нею стояла широка політична згода. Ми хочемо, щоб український народ знав, що підтримка Норвегії триватиме. Йонас Гар Стьоре Прем'єр-міністр Норвегії

У 2025 році фінансування програми підтримки становитиме щонайменше 35 млрд норвезьких крон (3,1 млрд євро). З них 22,5 млрд норвезьких крон (1,9 млрд євро) буде виділено на військову підтримку, а 12,5 млрд норвезьких крон (1,1 млрд євро) — на гуманітарну і цивільну підтримку.

Програму підтримки буде продовжено до 2030 року. Загальний обсяг фінансування буде збільшено до щонайменше 154,5 млрд норвезьких крон на період дії програми.

Уряд Норвегії додав, що веде діалог з Україною щодо того, як найкраще спрямувати надану допомогу.

Підтримка України має бути використана в тих сферах, де вона найбільше потрібна. Що стосується військової підтримки, то ми надамо пріоритет наданню допомоги українській оборонній промисловості. Російський режим бомбардує енергетичну інфраструктуру України, і ми також надамо фінансування для забезпечення належного доступу до електроенергії для українського населення. Поширити

Підтримка надаватиметься за програмою підтримки Нансена для України, яка була вперше запущена 16 лютого 2023 року. На момент запуску програма передбачала виділення 75 мільярдів норвезьких крон протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік, із виплатою 15 мільярдів крон щороку.

З моменту запуску програми підтримки щорічні фінансові рамки кілька разів збільшувалися. У 2024 році підтримка склала 27 мільярдів норвезьких крон.

Україна отримає від Норвегії системи ППО NASAMS

Директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко поділився деталями візиту міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама до Одеси.

Під час візиту українські військові показали йому реабілітаційний центр для військовослужбовців, кордонні укріплення та розповіли про поточну ситуацію з безпекою.