Норвегия продлила на три года Программу поддержки Украины

Парламент Норвегии 28 ноября поддержал увеличение Программы поддержки Украины еще на три года и выделение Украине в следующем году не менее 35 миллиардов норвежских крон (3,1 млрд евро) помощи.
Главные тезисы
- Норвегия продлевает программу поддержки Украины на три года с финансированием не менее 35 миллиардов норвежских крон.
- Финансирование программы распределено на военную, гуманитарную и гражданскую поддержку, с акцентом на украинскую оборонную промышленность.
- Ожидается, что Норвегия будет поддерживать Украину по программе Нансена до 2030 года с общим объемом финансирования не менее 154,5 миллиарда норвежских крон.
- Приоритетом в военной поддержке Украины будет оказание помощи украинской оборонной промышленности и обеспечение надлежащего доступа к электроэнергии для украинского населения.
Норвегия продолжает поддержку Украины
Об этом сообщили на сайте правительства страны.
В 2025 году финансирование программы поддержки составит, по меньшей мере, 35 млрд норвежских крон (3,1 млрд евро). ,1 млрд евро) — на гуманитарную и гражданскую поддержку.
Программа поддержки будет продлена до 2030 года. Общий объем финансирования будет увеличен до минимум 154,5 млрд норвежских крон на период действия программы.
Правительство Норвегии добавило, что ведет диалог с Украиной о том, как лучше направить оказанную помощь.
Поддержка будет предоставляться по программе поддержки Нансена для Украины, впервые запущенной 16 февраля 2023 года. На момент запуска программа предусматривала выделение 75 миллиардов норвежских крон в течение пятилетнего периода с 2023 по 2027 год с выплатой 15 миллиардов крон ежегодно.
С момента запуска программы поддержки ежегодные финансовые рамки несколько раз увеличивались. В 2024 году поддержка составила 27 млрд норвежских крон.
Украина получит от Норвегии системы ПВО NASAMS
Директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко поделился деталями визита министра обороны Норвегии Берна Арильда Грама в Одессу.
Во время визита украинские военные показали ему реабилитационный центр для военнослужащих, границные укрепления и рассказали о ситуации с безопасностью.
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