Підтримка України. Норвегія планує збільшити обсяги допомоги

Норвегія планує збільшити допомогу Україні

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 1 березня.

Парламент Норвегії наприкінці минулого року погодився витратити загалом 35 млрд норвезьких крон (3,12 млрд дол) на військову і цивільну підтримку України у 2025 році.

Я можу сказати сьогодні, що ми повернемося до парламенту найближчим часом з пропозицією збільшити підтримку. Йонас Гар Стьоре Прем'єр-міністр Норвегії

Прем’єр Норвегії завтра їде до Лондона, серед іншого, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським. Там він також зустрінеться з іншими європейськими лідерами, які прибудуть на саміт, скликаний прем’єром Британії Кіром Стармером.

Стьоре зазначив, що на зустрічах у Лондоні обговорять, серед іншого, відносини з новою адміністрацією Сполучених Штатів.

Учора я почув, що він (Володимир Зеленський — ред.) все ще наголошує на важливості відносин зі Сполученими Штатами і хоче знайти шлях вперед.

Він назвав "абсолютно необхідним", щоб Сполучені Штати разом з Європою зробили свій внесок у досягнення тривалого миру в Україні.

У відповідь на запитання, як можна довіряти США після скандалу у Білому домі 28 лютого, Стьоре сказав, що з цього не варто робити негайних висновків.