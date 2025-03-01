Підтримка України. Норвегія планує збільшити обсяги допомоги

Уряд Норвегії найближчим часом звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України.
Головні тези:
- Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України, звернувшись до парламенту з проханням про це.
- Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре має намір поговорити про підтримку України на переговорах з європейськими лідерами.
Норвегія планує збільшити допомогу Україні
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 1 березня.
Парламент Норвегії наприкінці минулого року погодився витратити загалом 35 млрд норвезьких крон (3,12 млрд дол) на військову і цивільну підтримку України у 2025 році.
Прем’єр Норвегії завтра їде до Лондона, серед іншого, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським. Там він також зустрінеться з іншими європейськими лідерами, які прибудуть на саміт, скликаний прем’єром Британії Кіром Стармером.
Стьоре зазначив, що на зустрічах у Лондоні обговорять, серед іншого, відносини з новою адміністрацією Сполучених Штатів.
Учора я почув, що він (Володимир Зеленський — ред.) все ще наголошує на важливості відносин зі Сполученими Штатами і хоче знайти шлях вперед.
Він назвав "абсолютно необхідним", щоб Сполучені Штати разом з Європою зробили свій внесок у досягнення тривалого миру в Україні.
У відповідь на запитання, як можна довіряти США після скандалу у Білому домі 28 лютого, Стьоре сказав, що з цього не варто робити негайних висновків.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-