Підтримка України. Норвегія планує збільшити обсяги допомоги
Категорія
Світ
Дата публікації

Підтримка України. Норвегія планує збільшити обсяги допомоги

Норвегія
Джерело:  NRK

Уряд Норвегії найближчим часом звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України.

Головні тези:

  • Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України, звернувшись до парламенту з проханням про це.
  • Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре має намір поговорити про підтримку України на переговорах з європейськими лідерами.

Норвегія планує збільшити допомогу Україні

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 1 березня.

Парламент Норвегії наприкінці минулого року погодився витратити загалом 35 млрд норвезьких крон (3,12 млрд дол) на військову і цивільну підтримку України у 2025 році.

Я можу сказати сьогодні, що ми повернемося до парламенту найближчим часом з пропозицією збільшити підтримку.

Йонас Гар Стьоре

Йонас Гар Стьоре

Прем'єр-міністр Норвегії

Прем’єр Норвегії завтра їде до Лондона, серед іншого, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським. Там він також зустрінеться з іншими європейськими лідерами, які прибудуть на саміт, скликаний прем’єром Британії Кіром Стармером.

Стьоре зазначив, що на зустрічах у Лондоні обговорять, серед іншого, відносини з новою адміністрацією Сполучених Штатів.

Учора я почув, що він (Володимир Зеленський — ред.) все ще наголошує на важливості відносин зі Сполученими Штатами і хоче знайти шлях вперед.

Він назвав "абсолютно необхідним", щоб Сполучені Штати разом з Європою зробили свій внесок у досягнення тривалого миру в Україні.

У відповідь на запитання, як можна довіряти США після скандалу у Білому домі 28 лютого, Стьоре сказав, що з цього не варто робити негайних висновків.

У нас було п'ять чи шість тижнів з Трампом на посаді президента. Думаю, нам ще треба попрацювати над розумінням наслідків стилю, гри і слів, які вони використовують.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія виділить Україні понад 240 млн дол для зміцнення флоту
Норвегія виділить Україні понад 240 млн дол для зміцнення флоту
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія виділить понад 230 млн дол на пакет міжнародної допомоги Україні
Уряд Норвегії
Норвегія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія надасть Україні понад 100 млн дол на посилення ППО
Уряд Норвегії
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?