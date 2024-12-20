Норвегія виділить понад 230 млн дол на пакет міжнародної допомоги Україні

Норвегія профінансує частину пакета військової допомоги Україні, який виділятимуть через Міжнародний фонд для України, очолюваний Міністерством оборони Великої Британії.

Норвегія допоможе Україні: що відомо

Норвезький уряд вирішив виділити 186 млн фунтів стерлінгів (близько 232,5 млн дол) на пакет міжнародної допомоги Україні, до якого входитимуть:

92 млн фунтів стерлінгів (близько 115 млн дол) на обладнання для посилення військово-морських сил України, включно з малими катерами, розвідувальними дронами, надводними кораблями без екіпажу та безпілотники для протимінної боротьби;

68 млн фунтів стерлінгів (близько 85 млн дол) на засоби протиповітряної оборони, включно з радарами, наземним обладнанням для маскування і системами радіоелектронної боротьби з безпілотниками;

26 млн фунтів стерлінгів (близько 32,5 млн дол) на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених Україні.

Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною, — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Кошти надійдуть через International Fund for Ukraine (IFU) — додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії.

До виконавчого органу IFU входять Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва. Ці країни, а також Ісландія, Австралія та Нова Зеландія, загалом внесли до фонду понад мільярд євро. Поширити

Що відомо про нову допомогу Україні від Норвегії

Як повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, основна частина фінансування буде спрямована на розвиток інноваційних та автономних рішень у межах Коаліції з морських можливостей, створеної Норвегією та Великою Британією.

Її мета — забезпечити сумісність українського флоту із західними союзниками.

Також підтримка включає як пожертви від Збройних сил Норвегії, так і військове обладнання, закуплене в промисловості для передачі Україні.

Окрім цього частина коштів буде використана для розмінування та навчання українських військових.