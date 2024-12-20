Норвегия выделит более 230 млн долл на пакет международной помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Норвегия выделит более 230 млн долл на пакет международной помощи Украине

Правительство Норвегии
Норвегия
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Норвегия профинансирует часть пакета военной помощи Украине, который будет выделен через Международный фонд для Украины, возглавляемый Министерством обороны Великобритании.

Главные тезисы

  • Норвегия выделит более 230 млн долл на военную помощь Украине через Международный фонд для Украины.
  • Помощь включает в себя оборудование для ВМС Украины, средства противовоздушной обороны и поддержку критически важных систем.
  • Часть средств будет направлена на разминирование и обучение украинских военных, а также на развитие инновационных решений в рамках Коалиции по морским возможностям.

Норвегия поможет Украине: что известно

Норвежское правительство решило выделить 186 млн фунтов стерлингов (около 232,5 млн долл.) на пакет международной помощи Украине, в который будут входить:

  • 92 млн фунтов стерлингов (около 115 млн долл.) на оборудование для усиления военно-морских сил Украины, включая малые катера, разведывательные дрона, надводные корабли без экипажа и беспилотники для противоминной борьбы;

  • 68 млн фунтов стерлингов (около 85 млн долл.) на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для маскировки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками;

  • 26 млн фунтов стерлингов (около 32,5 млн долл.) на обеспечение поддержки и запасных частей для критически важных систем, ранее поставленных Украине.

Война в Украине продолжается, и потребность в военном оборудовании остается критической, — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Денежные средства поступят через International Fund for Ukraine (IFU) — дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии.

Исполнительный орган IFU включает Норвегию, Нидерланды, Данию, Швецию и Литву. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в общей сложности внесли в фонд более миллиарда евро.

Что известно о новой помощи Украине от Норвегии

Как сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, основная часть финансирования будет направлена на развитие инновационных и автономных решений в рамках Коалиции по морским возможностям, созданной Норвегией и Великобританией.

Ее цель — обеспечить совместимость украинского флота с западными союзниками.

Поддержка включает как пожертвования от Вооруженных сил Норвегии, так и военное оборудование, закупленное в промышленности для передачи Украине.

Кроме этого, часть средств будет использована для разминирования и обучения украинских военных.

Системы, которые мы предоставляем, помогут украинским силам более эффективно выявлять и обезвреживать мины вдоль побережья, — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

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