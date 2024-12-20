Норвегия выделит более 230 млн долл на пакет международной помощи Украине

Норвегия профинансирует часть пакета военной помощи Украине, который будет выделен через Международный фонд для Украины, возглавляемый Министерством обороны Великобритании.
Главные тезисы
- Норвегия выделит более 230 млн долл на военную помощь Украине через Международный фонд для Украины.
- Помощь включает в себя оборудование для ВМС Украины, средства противовоздушной обороны и поддержку критически важных систем.
- Часть средств будет направлена на разминирование и обучение украинских военных, а также на развитие инновационных решений в рамках Коалиции по морским возможностям.
Норвегия поможет Украине: что известно
Норвежское правительство решило выделить 186 млн фунтов стерлингов (около 232,5 млн долл.) на пакет международной помощи Украине, в который будут входить:
92 млн фунтов стерлингов (около 115 млн долл.) на оборудование для усиления военно-морских сил Украины, включая малые катера, разведывательные дрона, надводные корабли без экипажа и беспилотники для противоминной борьбы;
68 млн фунтов стерлингов (около 85 млн долл.) на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для маскировки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками;
26 млн фунтов стерлингов (около 32,5 млн долл.) на обеспечение поддержки и запасных частей для критически важных систем, ранее поставленных Украине.
Война в Украине продолжается, и потребность в военном оборудовании остается критической, — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
Денежные средства поступят через International Fund for Ukraine (IFU) — дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии.
Что известно о новой помощи Украине от Норвегии
Как сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, основная часть финансирования будет направлена на развитие инновационных и автономных решений в рамках Коалиции по морским возможностям, созданной Норвегией и Великобританией.
Ее цель — обеспечить совместимость украинского флота с западными союзниками.
Поддержка включает как пожертвования от Вооруженных сил Норвегии, так и военное оборудование, закупленное в промышленности для передачи Украине.
Кроме этого, часть средств будет использована для разминирования и обучения украинских военных.
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