Норвегія надасть Україні понад 100 млн дол на посилення ППО
Категорія
Світ
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Норвегія надасть Україні понад 100 млн дол на посилення ППО

Уряд Норвегії
ППО
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Норвегія виділила для України новий пакет фінансової допомоги. Кошти будуть спрямовані на закупівлю додаткових засобів ППО.

Головні тези:

  • Норвегія надасть Україні понад 100 мільйонів доларів на закупівлю засобів ППО для посилення протиповітряної оборони.
  • Протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури України.
  • У розподілі коштів передбачено спрямування на закупівлю засобів ППО у США за допомогою програми JUMPSTART.

Норвегія посилить ППО України

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Про виділення нової допомоги на зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

На засіданні Контактної групи з оборони України він заявив, що протиповітряна оборона є найбільш пріоритетною військовою потребою України і має вирішальне значення для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури.

У 2024 році Норвегія виділила Україні понад 6 млрд норвезьких крон на протиповітряну оборону. Нещодавно уряд прийняв рішення про виділення додаткових 1,2 млрд норвезьких крон (близько 110 млн дол) на заходи протиповітряної оборони для України.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів ППО у США в рамках програми JUMPSTART.

Варто зазначити, що Норвегія від самого початку повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні. Країна приєдналася до Контактної групи з оборони України і надає військову допомогу.

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