Норвегія надасть Україні понад 100 млн дол на посилення ППО

Норвегія виділила для України новий пакет фінансової допомоги. Кошти будуть спрямовані на закупівлю додаткових засобів ППО.
Головні тези:
- Норвегія надасть Україні понад 100 мільйонів доларів на закупівлю засобів ППО для посилення протиповітряної оборони.
- Протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури України.
- У розподілі коштів передбачено спрямування на закупівлю засобів ППО у США за допомогою програми JUMPSTART.
Норвегія посилить ППО України
Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.
Про виділення нової допомоги на зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.
На засіданні Контактної групи з оборони України він заявив, що протиповітряна оборона є найбільш пріоритетною військовою потребою України і має вирішальне значення для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури.
Кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів ППО у США в рамках програми JUMPSTART.
Варто зазначити, що Норвегія від самого початку повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні. Країна приєдналася до Контактної групи з оборони України і надає військову допомогу.
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