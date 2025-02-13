Норвегія надасть Україні понад 100 млн дол на посилення ППО

Норвегія виділила для України новий пакет фінансової допомоги. Кошти будуть спрямовані на закупівлю додаткових засобів ППО.

Норвегія посилить ППО України

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Про виділення нової допомоги на зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

На засіданні Контактної групи з оборони України він заявив, що протиповітряна оборона є найбільш пріоритетною військовою потребою України і має вирішальне значення для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури.

У 2024 році Норвегія виділила Україні понад 6 млрд норвезьких крон на протиповітряну оборону. Нещодавно уряд прийняв рішення про виділення додаткових 1,2 млрд норвезьких крон (близько 110 млн дол) на заходи протиповітряної оборони для України. Поширити

Кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів ППО у США в рамках програми JUMPSTART.