Норвегия предоставит Украине более 100 млн долл на усиление ПВО

Норвегия выделила Украине новый пакет финансовой помощи. Денежные средства будут направлены на закупку дополнительных средств ПВО.

Норвегия усилит ПВО Украины

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

О выделении новой помощи на встрече в формате Рамштайн объявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

На заседании Контактной группы по обороне Украины он заявил, что противовоздушная оборона является наиболее приоритетной военной потребностью Украины и имеет решающее значение для защиты военной и гражданской инфраструктуры.

В 2024 году Норвегия выделила Украине более 6 млрд. норвежских крон на противовоздушную оборону. Недавно правительство приняло решение о выделении дополнительных 1,2 млрд норвежских крон (около 110 млн долл) на меры противовоздушной обороны для Украины. Поделиться

Средства будут направлены на закупку средств ПВО у США в рамках программы JUMPSTART.