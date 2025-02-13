Норвегия предоставит Украине более 100 млн долл на усиление ПВО

Норвегия выделила Украине новый пакет финансовой помощи. Денежные средства будут направлены на закупку дополнительных средств ПВО.
Главные тезисы
- Норвегия выделит Украине более 100 миллионов долларов на усиление противовоздушной обороны.
- Противовоздушная оборона играет ключевую роль в защите военной и гражданской инфраструктуры Украины.
- Новая финансовая помощь будет направлена на закупку средств ПВО у США через программу JUMPSTART.
Норвегия усилит ПВО Украины
Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.
О выделении новой помощи на встрече в формате Рамштайн объявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.
На заседании Контактной группы по обороне Украины он заявил, что противовоздушная оборона является наиболее приоритетной военной потребностью Украины и имеет решающее значение для защиты военной и гражданской инфраструктуры.
Средства будут направлены на закупку средств ПВО у США в рамках программы JUMPSTART.
Следует отметить, что Норвегия с самого начала полномасштабного вторжения России помогает Украине. Страна присоединилась к Контактной группе по обороне Украины и оказывает военную помощь.
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