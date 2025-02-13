Норвегия предоставит Украине более 100 млн долл на усиление ПВО
Категория
Мир
Дата публикации

Норвегия предоставит Украине более 100 млн долл на усиление ПВО

Правительство Норвегии
ПВО
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Норвегия выделила Украине новый пакет финансовой помощи. Денежные средства будут направлены на закупку дополнительных средств ПВО.

Главные тезисы

  • Норвегия выделит Украине более 100 миллионов долларов на усиление противовоздушной обороны.
  • Противовоздушная оборона играет ключевую роль в защите военной и гражданской инфраструктуры Украины.
  • Новая финансовая помощь будет направлена на закупку средств ПВО у США через программу JUMPSTART.

Норвегия усилит ПВО Украины

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

О выделении новой помощи на встрече в формате Рамштайн объявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

На заседании Контактной группы по обороне Украины он заявил, что противовоздушная оборона является наиболее приоритетной военной потребностью Украины и имеет решающее значение для защиты военной и гражданской инфраструктуры.

В 2024 году Норвегия выделила Украине более 6 млрд. норвежских крон на противовоздушную оборону. Недавно правительство приняло решение о выделении дополнительных 1,2 млрд норвежских крон (около 110 млн долл) на меры противовоздушной обороны для Украины.

Средства будут направлены на закупку средств ПВО у США в рамках программы JUMPSTART.

Следует отметить, что Норвегия с самого начала полномасштабного вторжения России помогает Украине. Страна присоединилась к Контактной группе по обороне Украины и оказывает военную помощь.

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