Допомога Україні. Норвегія надає близько 580 млн євро для виробництва морських дронів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Допомога Україні. Норвегія надає близько 580 млн євро для виробництва морських дронів

Норвегія
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Джерело:  online.ua

Міністерство оборони Норвегії 23 червня оголосило, що країна розроблятиме та вироблятиме безпілотні надводні дрони в Україні.

Головні тези:

  • Норвегія виділяє близько 580 млн євро на розробку та виробництво безпілотних морських дронів в Україні.
  • Проект реалізується у партнерстві з українськими компаніями та базуватиметься на норвезьких технологіях.
  • Морські дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні в захисті території та нейтралізації російського флоту у Чорному морі.

Норвегія спільно з Україною вироблятиме морські дрони

Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) на підтримку "морської коаліції", яку країна очолює спільно з Великою Британією.

Про це йдеться у заяві норвезького міноборони у Х.

Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні, — заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

До того ж норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.

Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі.

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