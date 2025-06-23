Допомога Україні. Норвегія надає близько 580 млн євро для виробництва морських дронів

Міністерство оборони Норвегії 23 червня оголосило, що країна розроблятиме та вироблятиме безпілотні надводні дрони в Україні.
Головні тези:
- Норвегія виділяє близько 580 млн євро на розробку та виробництво безпілотних морських дронів в Україні.
- Проект реалізується у партнерстві з українськими компаніями та базуватиметься на норвезьких технологіях.
- Морські дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні в захисті території та нейтралізації російського флоту у Чорному морі.
Норвегія спільно з Україною вироблятиме морські дрони
Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) на підтримку "морської коаліції", яку країна очолює спільно з Великою Британією.
Про це йдеться у заяві норвезького міноборони у Х.
До того ж норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.
Norway to develop and produce uncrewed surface vessels (USVs) on Ukrainian soil 🌊🇺🇦— Norwegian Ministry of Defence (@Forsvarsdep) June 23, 2025
Norway has allocated approximately NOK 6.7 billion in 2025 to support the maritime coalition, co-led with the United Kingdom.
‘Parts of this funding will be used to develop and produce uncrewed… pic.twitter.com/gVNPoGVW6i
Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-