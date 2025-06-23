Допомога Україні. Норвегія надає близько 580 млн євро для виробництва морських дронів

Міністерство оборони Норвегії 23 червня оголосило, що країна розроблятиме та вироблятиме безпілотні надводні дрони в Україні.

Норвегія спільно з Україною вироблятиме морські дрони

Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) на підтримку "морської коаліції", яку країна очолює спільно з Великою Британією.

Про це йдеться у заяві норвезького міноборони у Х.

Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні, — заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік. Поширити

До того ж норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.

Norway to develop and produce uncrewed surface vessels (USVs) on Ukrainian soil 🌊🇺🇦



Norway has allocated approximately NOK 6.7 billion in 2025 to support the maritime coalition, co-led with the United Kingdom.



‘Parts of this funding will be used to develop and produce uncrewed… pic.twitter.com/gVNPoGVW6i — Norwegian Ministry of Defence (@Forsvarsdep) June 23, 2025