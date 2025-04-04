Норвегія потроїла військову допомогу Україні у 2025 році

Уряд Норвегії на засіданні 4 квітня обговорив і схвалив збільшення допомоги Україні у поточному році до 85 млрд крон (7,8 млрд дол).

Норвегія втричі збільшила допомогу Україні

Про це повідомив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг.

Уряд Норвегії схвалив пакет підтримки на загальну суму 50 млрд норвезьких крон додатково до попередніх 35 млрд норвезьких крон. Таким чином, загальний обсяг фінансування на підтримку України на цей рік становить 85 млрд норвезьких крон.

Ми потроюємо військову підтримку, — сказав Столтенберг.

Він зазначив, що гроші будуть використані за кордоном, відтак не чинитимуть тиску на норвезьку економіку.

У лютому Норвегія оголосила про виділення пакета допомоги на 300 млн євро для української енергетики та про відкриття прямого каналу інвестицій у промисловість держави. Поширити

На початку березня парламент Норвегії ухвалив рішення збільшити підтримку України до 85 млрд норвезьких крон (майже 8 млрд дол) у 2025 році. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре назвав це внеском у мир і стабільність у Європі.