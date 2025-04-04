Норвегия утроила военную помощь Украине в 2025 году

Правительство Норвегии на заседании 4 апреля обсудило и одобрило увеличение помощи Украине в текущем году до 85 млрд крон (7,8 млрд долл.).

Норвегия втрое увеличила помощь Украине

Об этом сообщил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

Правительство Норвегии одобрило пакет поддержки на общую сумму 50 млрд норвежских крон дополнительно к предыдущим 35 млрд норвежских крон. Таким образом, общий объем финансирования в поддержку Украины в этом году составляет 85 млрд норвежских крон.

Мы утроим военную поддержку, — сказал Столтенберг.

Он отметил, что деньги будут использованы за границей, поэтому не будут оказывать давления на норвежскую экономику.

В феврале Норвегия объявила о выделении пакета помощи на 300 млн. евро для украинской энергетики и об открытии прямого канала инвестиций в промышленность государства. Поделиться

В начале марта парламент Норвегии принял решение увеличить поддержку Украины до 85 млрд норвежских крон (около 8 млрд долл.) в 2025 году. Премьер-министр Йонас Гар Стере назвал это вкладом в мир и стабильность в Европе.