Правительство Норвегии на заседании 4 апреля обсудило и одобрило увеличение помощи Украине в текущем году до 85 млрд крон (7,8 млрд долл.).
Главные тезисы
- Норвегия утроила военную помощь Украине в 2025 году до 85 млрд крон, подтверждая свою поддержку стране и помогая укрепить обороноспособность.
- Это решение не повлияет на экономику Норвегии, так как средства будут использованы за границей, способствуя украинской безопасности.
- В феврале Норвегия выделила 300 млн евро для украинской энергетики, а также открыла прямой канал инвестиций в промышленность Украины.
Норвегия втрое увеличила помощь Украине
Об этом сообщил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.
Правительство Норвегии одобрило пакет поддержки на общую сумму 50 млрд норвежских крон дополнительно к предыдущим 35 млрд норвежских крон. Таким образом, общий объем финансирования в поддержку Украины в этом году составляет 85 млрд норвежских крон.
Мы утроим военную поддержку, — сказал Столтенберг.
Он отметил, что деньги будут использованы за границей, поэтому не будут оказывать давления на норвежскую экономику.
В начале марта парламент Норвегии принял решение увеличить поддержку Украины до 85 млрд норвежских крон (около 8 млрд долл.) в 2025 году. Премьер-министр Йонас Гар Стере назвал это вкладом в мир и стабильность в Европе.
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