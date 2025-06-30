Норвезькі винищувачі захищатимуть головний хаб військової допомоги Україні у Польщі

Норвегія посилить свій внесок у систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Цієї осені винищувачі F-35 будуть направлені до Польщі та аеропорту Жешув.

Норвегія захищатиме хаб з військовою допомогою Україні у Польщі

Місія спрямована на захист повітряного простору Польщі та ключового логістичного вузла для допомоги Україні

Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка для України дійде до місця призначення, і що Україна зможе продовжувати свою боротьбу за свободу, - заявив міністр оборони Торе О. Сандвік. Поширити

Операція була ретельно спланована, щоб забезпечити збереження національної боєготовності та безпеки Норвегії, додали в Міністерстві.

Norway to deploy F-35s to Poland 🇳🇴✈️



Norway is strengthening its contribution to @NATO's air and missile Defence by sending F-35 fighter aircraft to Poland and Rzeszów Airport this autumn.



The mission supports the protection of Polish airspace and a key logistical hub for… pic.twitter.com/mZIBDPmm9F — Norwegian Ministry of Defence (@Forsvarsdep) June 30, 2025

Жешув - місто на південному сході Польщі. Воно розташоване приблизно за 80 кілометрів від кордону з Україною. Жешув - це стратегічний центр Заходу з підтримки України, через який йде значна частина постачань в умовах війни.

З 2022 року Жешув став основною транзитною точкою для постачання зброї, техніки, гуманітарної допомоги та спорядження з країн НАТО до України. Поширити

Аеропорт Ржешув-Ясьонка має подовжену злітно-посадкову смугу, пристосовану для приймання важких військових літаків (включно з американськими C-17).