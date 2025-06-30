Норвезькі винищувачі захищатимуть головний хаб військової допомоги Україні у Польщі
Категорія
Світ
Дата публікації

Норвезькі винищувачі захищатимуть головний хаб військової допомоги Україні у Польщі

F-35
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Джерело:  online.ua

Норвегія посилить свій внесок у систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Цієї осені винищувачі F-35 будуть направлені до Польщі та аеропорту Жешув.

Головні тези:

  • Норвегія посилює внесок у систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО через направлення винищувачів F-35 до Польщі.
  • Норвезькі військові будуть захищати головний логістичний вузол для допомоги Україні у Польщі, гарантуючи надходження підтримки до місця призначення.
  • Жешув став стратегічним центром для постачання зброї, техніки та гуманітарної допомоги з країн НАТО до України, забезпечуючи безпеку та боєготовність.

Норвегія захищатиме хаб з військовою допомогою Україні у Польщі

Місія спрямована на захист повітряного простору Польщі та ключового логістичного вузла для допомоги Україні

Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка для України дійде до місця призначення, і що Україна зможе продовжувати свою боротьбу за свободу, - заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.

Операція була ретельно спланована, щоб забезпечити збереження національної боєготовності та безпеки Норвегії, додали в Міністерстві.

Жешув - місто на південному сході Польщі. Воно розташоване приблизно за 80 кілометрів від кордону з Україною. Жешув - це стратегічний центр Заходу з підтримки України, через який йде значна частина постачань в умовах війни.

З 2022 року Жешув став основною транзитною точкою для постачання зброї, техніки, гуманітарної допомоги та спорядження з країн НАТО до України.

Аеропорт Ржешув-Ясьонка має подовжену злітно-посадкову смугу, пристосовану для приймання важких військових літаків (включно з американськими C-17).

Жешув прикривають системи ППО, включно з американськими Patriot, а також сюди перекидаються літаки НАТО (зокрема F-35).

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