Норвезькі винищувачі захищатимуть головний хаб військової допомоги Україні у Польщі

Норвегія посилить свій внесок у систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Цієї осені винищувачі F-35 будуть направлені до Польщі та аеропорту Жешув.
Головні тези:
- Норвегія посилює внесок у систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО через направлення винищувачів F-35 до Польщі.
- Норвезькі військові будуть захищати головний логістичний вузол для допомоги Україні у Польщі, гарантуючи надходження підтримки до місця призначення.
- Жешув став стратегічним центром для постачання зброї, техніки та гуманітарної допомоги з країн НАТО до України, забезпечуючи безпеку та боєготовність.
Норвегія захищатиме хаб з військовою допомогою Україні у Польщі
Місія спрямована на захист повітряного простору Польщі та ключового логістичного вузла для допомоги Україні
Операція була ретельно спланована, щоб забезпечити збереження національної боєготовності та безпеки Норвегії, додали в Міністерстві.
Norway to deploy F-35s to Poland 🇳🇴✈️— Norwegian Ministry of Defence (@Forsvarsdep) June 30, 2025
Norway is strengthening its contribution to @NATO's air and missile Defence by sending F-35 fighter aircraft to Poland and Rzeszów Airport this autumn.
The mission supports the protection of Polish airspace and a key logistical hub for… pic.twitter.com/mZIBDPmm9F
Жешув - місто на південному сході Польщі. Воно розташоване приблизно за 80 кілометрів від кордону з Україною. Жешув - це стратегічний центр Заходу з підтримки України, через який йде значна частина постачань в умовах війни.
Аеропорт Ржешув-Ясьонка має подовжену злітно-посадкову смугу, пристосовану для приймання важких військових літаків (включно з американськими C-17).
Жешув прикривають системи ППО, включно з американськими Patriot, а також сюди перекидаються літаки НАТО (зокрема F-35).
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