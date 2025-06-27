Норвегія підтримала 17-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

Норвегія запровадила нові обмеження проти Росії, приєднавшись до 17-го пакета санкцій Євросоюзу. Обмеження набули чинності 27 червня.
Головні тези:
- Норвегія приєдналася до 17-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, вводячи обмеження щодо суден та осіб, що підтримують російський військовий комплекс.
- Санкції є сигналом продовження тиску на Росію та внеском у загальний європейський тиск на російську агресію.
- 17-й пакет санкцій поглиблює удар по російській економіці та військовій потужності, включаючи подвоєння кількості суден у тіньовому флоті.
Норвегія приєдналась до санкцій ЄС проти Росії
Під обмеження потрапили 189 суден "тіньового флоту, які Росія використовує для обходу санкцій, а також 17 фізичних осіб та 58 юридичних осіб, які постачають російському військовому комплексу дрони, зброю, боєприпаси, військове обладнання, критичні компоненти або логістичну підтримку.
Санкції є сигналом про те, що Норвегія та ЄС продовжують тиск на Росію. 17-й пакет санкцій ще більше вражає російську економіку та військову потужність, зокрема завдяки подвоєнню кількості суден, що входять до тіньового флоту. Це важливий внесок у загальний європейський тиск на незаконну агресивну війну Росії, — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.
До додатка про експортний контроль також додано 31 юридичну особу, які таким чином підпадають під більш суворі обмеження щодо експорту певних товарів.
Перелік товарів і технологій, на які поширюється заборона на експорт, також розширюється.
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