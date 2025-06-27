Норвегія підтримала 17-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

Норвегія приєдналась до санкцій ЄС проти Росії

Під обмеження потрапили 189 суден "тіньового флоту, які Росія використовує для обходу санкцій, а також 17 фізичних осіб та 58 юридичних осіб, які постачають російському військовому комплексу дрони, зброю, боєприпаси, військове обладнання, критичні компоненти або логістичну підтримку.

Санкції є сигналом про те, що Норвегія та ЄС продовжують тиск на Росію. 17-й пакет санкцій ще більше вражає російську економіку та військову потужність, зокрема завдяки подвоєнню кількості суден, що входять до тіньового флоту. Це важливий внесок у загальний європейський тиск на незаконну агресивну війну Росії, — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

До додатка про експортний контроль також додано 31 юридичну особу, які таким чином підпадають під більш суворі обмеження щодо експорту певних товарів.

Цей додаток містить перелік суб'єктів, які є військовими кінцевими споживачами, входять до складу військово-промислового комплексу Росії або мають зв'язки з оборонним і безпековим сектором Росії чи підтримують його. Поширити

Перелік товарів і технологій, на які поширюється заборона на експорт, також розширюється.