Норвегия поддержала 17-й пакет санкций ЕС против России

Норвегия ввела новые ограничения против России, присоединившись к 17-му пакету санкций Евросоюза. Ограничения вступили в силу 27 июня.
Главные тезисы
- Норвегия присоединилась к 17-му пакету санкций ЕС против России, ужесточив ограничения в отношении судов и лиц, поддерживающих российский военный комплекс.
- Санкции являются сигналом продолжения давления на Россию и являются важным вкладом в общее европейское давление на российскую агрессию.
- В рамках новых мер Норвегии попали 189 судов “теневого флота”, 17 физических лиц и 58 юридических лиц, снабжающих российский военный комплекс.
Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России
Под ограничения попали 189 судов "теневого флота, которые Россия использует для обхода санкций, а также 17 физических лиц и 58 юридических лиц, снабжающих российский военный комплекс дроны, оружие, боеприпасы, военное оборудование, критические компоненты или логистическую поддержку.
Санкции являются сигналом, что Норвегия и ЕС продолжают давление на Россию. 17-й пакет санкций еще больше поражает российскую экономику и военную мощь, в частности, благодаря удвоению количества судов, входящих в теневой флот. Это важный вклад в общее европейское давление на незаконную агрессивную войну России, — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
К приложению об экспортном контроле также добавлено 31 юридическое лицо, которые таким образом подпадают под более строгие ограничения по экспорту определенных товаров.
Список товаров и технологий, на которые распространяется запрет на экспорт, также расширяется.
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