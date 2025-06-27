Норвегия поддержала 17-й пакет санкций ЕС против России

Норвегия ввела новые ограничения против России, присоединившись к 17-му пакету санкций Евросоюза. Ограничения вступили в силу 27 июня.

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России

Под ограничения попали 189 судов "теневого флота, которые Россия использует для обхода санкций, а также 17 физических лиц и 58 юридических лиц, снабжающих российский военный комплекс дроны, оружие, боеприпасы, военное оборудование, критические компоненты или логистическую поддержку.

Санкции являются сигналом, что Норвегия и ЕС продолжают давление на Россию. 17-й пакет санкций еще больше поражает российскую экономику и военную мощь, в частности, благодаря удвоению количества судов, входящих в теневой флот. Это важный вклад в общее европейское давление на незаконную агрессивную войну России, — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

К приложению об экспортном контроле также добавлено 31 юридическое лицо, которые таким образом подпадают под более строгие ограничения по экспорту определенных товаров.

Это приложение содержит перечень субъектов, являющихся военными конечными потребителями, входящих в состав военно-промышленного комплекса России или имеющих связи с оборонным и сектором безопасности России или поддерживающих его. Поделиться

Список товаров и технологий, на которые распространяется запрет на экспорт, также расширяется.