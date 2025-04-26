Революция в воздушных боях — какими будут самолеты-истребители шестого поколения
Категория
Технологии
Дата публикации

Революция в воздушных боях — какими будут самолеты-истребители шестого поколения

самолет
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Источник:  Live Science

Шестое поколение боевых самолетов сулит настоящую революцию в воздушных боях. Чем эти истребители будут отличаться от предыдущих, как они будут выглядеть, работать и почему именно сейчас ключевые страны мира разворачивают новые гонки авиационных технологий.

Главные тезисы

  • Китай уже тестирует J-36 и J-50, а США поручили компании Boeing создать новый F-47.
  • Новые истребители будут интегрировать искусственный интеллект, усовершенствованные двигатели и новые элементы маскировки.

Какими будут боевые самолеты следующего поколения

Ключевые изменения будут касаться, прежде всего, стелс-технологий. Новые истребители будут интегрировать искусственный интеллект, усовершенствованные двигатели и новые элементы маскировки. Сейчас самыми продвинутыми считаются истребители пятого поколения — F-35 Lightning II, F-22 Raptor (США), Chengdu J-20 (Китай). Они были сделаны на базе технологий первой половины XXI века.

Но теперь на горизонте шестое поколение. Китай уже тестирует J-36 и J-50, а США поручили компании Boeing создать новый F-47. По-прежнему главные инновации касаются конструкции самолета, авионики и вооружения. В то же время, не стоит ожидать радикального роста скорости или маневровости. Основные изменения — в подходе к воздушному бою и применению цифровых технологий.

Шестое поколение, как и предыдущее, полагается на стелс. Благодаря особой форме планера и поглощающему радиоволны покрытию, самолеты могут оставаться невидимыми для радаров и инфракрасных сенсоров. Даже когда их обнаружат, времени на реакцию у противника почти не будет.

Форма планера, в частности ромбовидной конструкции, вероятно, сохранится, но станет еще более совершенной. Одна из тенденций — уменьшение или полное устранение вертикальных хвостовых стабилизаторов. Вспомогательную роль будут играть и жидкостные актуаторы — устройства, создающие давление на крылья с помощью мощных потоков воздуха. Отказ от вертикальных элементов сделает самолет еще менее заметным. Также следует ожидать новых материалов, поглощающих радиоволны.

Еще одна ключевая инновация — двигатели с адаптивным циклом. Они будут работать в трехпоточном режиме, где третий воздушный поток поможет повысить эффективность и обеспечит возможность длительного сверхзвукового полета без форсирования.

Возможны два типа планеров для разных регионов. Один — больший, ориентированный на миссии в Тихоокеанском регионе, где важна большая дальность и нагрузка. Другой — более компактный, для условий Европы, где преимущество по маневровости.

В шестом поколении кабина самолета превратится в высокотехнологичный командный центр. Пилот будет получать информацию из самолетов-союзников, наземных станций и спутников — все в режиме реального времени. Система также сможет активно глушить вражеские сенсоры, что усложнит работу ПВО противника.

Беспилотники станут ключевым элементом. Пилот будет управлять группой дронов: от автономных помощников до более дешевых боевых аппаратов, которые могут прикрывать его или выполнять другие задачи. Искусственный интеллект будет играть критическую роль в этом взаимодействии — достаточно будет указать цель, а дрон самостоятельно выполнит миссию.

Вооружение тоже эволюционирует. В арсенал поступят ракеты, способные развивать гиперзвуковую скорость и оставаться малозаметными для детекторов. В перспективе могут появиться системы с направленной энергией — в частности, лазерное оружие, которое пока находится на стадии разработки.

США также ведут отдельную программу для ВМС — F/A-XX, которая дополнит F-47. Параллельно Великобритания, Италия и Япония создают совместный самолет в рамках программы GCAP — преемника Eurofighter Typhoon и Mitsubishi F-2. Германия, Франция и Испания работают над FCAS — проектом, который должен заменить самолеты Rafale и Typhoon.

Разработка истребителей шестого поколения уже продолжается, но остаются вопросы по стоимости, срокам и технической реализации. Если пятое поколение создавалось более десяти лет, то новая волна будет еще сложнее. Ожидается, что такие самолеты будут служить не менее 30 лет — но сохранится ли актуальность технологий в таком динамичном мире покажет только время.

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