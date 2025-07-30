Генштаб звітує про нові досягнення українських воїнів
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб звітує про нові досягнення українських воїнів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони успішно уразили одразу 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1253 день повномасштабної війни Росії проти України.  
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 боєзіткнення.

Втрати армії РФ станом на 30 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1052190 (+890) осіб

  • танків — 11066 (+1) од

  • бойових броньованих машин — 23065 (+1) од

  • артилерійських систем — 30895 (+30) од

  • РСЗВ — 1451 (+0) од

  • засоби ППО — 1202 (+0) од

  • літаків — 421 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48685 (+100)

  • крилаті ракети — 3548 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 56754 (+67)

  • спеціальна техніка — 3935 (+0)

За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 109 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 5 715 обстрілів, зокрема 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 677 дронів-камікадзе.

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