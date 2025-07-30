Генштаб звітує про нові досягнення українських воїнів

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони успішно уразили одразу 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1253 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 боєзіткнення.
Втрати армії РФ станом на 30 липня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1052190 (+890) осіб
танків — 11066 (+1) од
бойових броньованих машин — 23065 (+1) од
артилерійських систем — 30895 (+30) од
РСЗВ — 1451 (+0) од
засоби ППО — 1202 (+0) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48685 (+100)
крилаті ракети — 3548 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 56754 (+67)
спеціальна техніка — 3935 (+0)
За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 109 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 5 715 обстрілів, зокрема 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 677 дронів-камікадзе.
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